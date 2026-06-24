北韓擴軍 金正恩：未來5年每年建2艘軍艦

朝鮮中央通訊社（朝中社）今日（24日）報道，北韓最高領袖金正恩在一艘新型驅逐艦的入列服役典禮上表示，在新的五年計劃期間，北韓應以每年建造兩艘與5000噸級「崔賢號」（Choe Hyon）同等規模軍艦的速度，進一步強化海軍實力。



金正恩昨日親自出席南浦港（Nampho port）舉行的服役儀式，慶祝新型多用途驅逐艦「崔賢號」正式編入海軍服役。朝中社指出，該艘驅逐艦在過去14個月內，已順利完成各項軍事作戰與性能測試。

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據報道，金正恩在典禮上透露，北擊計劃於近期部署另一艘同屬五千噸級的驅逐艦「姜健號」，並將陸續建造一萬噸級的戰略軍艦。據悉，「姜健號」去年在舉行下水儀式時曾發生部分翻沉事故，隨後已順利完成修復並重新下水。



金正恩坦言，海軍長期以來一直是北韓武裝力量中最薄弱的一環，但如今其戰鬥力將提升至「令人難以想像的強大」水平。他進一步透露，執政的朝鮮勞動黨中央委員會官員已於本月二十二日開會，專門討論興建新現代化海軍基地的相關戰略規劃。



金正恩強調，北韓海軍目前最核心的轉變，在於其地位、任務角色及作戰水域範圍的全面提升 。此外，他重申海軍核武化的進程正依照既定路線穩步推進，這將有助於大幅強化國家的多維度核威懾力