伊朗局勢︱國際原子能機構人員重返伊朗核查？ 德黑蘭否認

美伊兩國在瑞士展開談判後，雙方高層就落實停火諒解備忘錄的具體條款各執一詞。其中，美國副總統萬斯（Vance）與總統特朗普（Donald Trump）相繼宣稱伊朗已同意接受最高級別的核查，惟說法遭到伊朗官方否認。

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萬斯於本月22日在瑞士布爾根斯托克（Bürgenstock）的新聞發布會上表示，伊朗已同意邀請國際原子能機構（IAEA）人員返回伊朗，對其核計劃進行核查，形容「實現伊朗永久無核化或終止其核武計劃的第一步」。



特朗普隨後於23日在社交平台上進一步證實此說法，強調伊朗已完全同意在未來長期接受最高級別的涉核檢查，並揚言「若伊朗不同意此條件，談判將無法繼續」。特朗普表示，基於伊朗在核問題上的讓步，他已同意保持霍爾木茲海峽開放，並全面終止海上封鎖。此外，他提到美國即將解凍的伊朗海外資產，將被規定專門用於向美國購買食品、農產品及醫療物資。

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然而，美方的上述說法隨即遭到伊朗方面的全面否認。



伊朗外交部發言人埃斯梅爾·巴加伊（Esmaeil Bagaei）於23日的記者會上明確表示，伊朗目前並無安排國際原子能機構核查人員進入該國受損核設施的計劃。他解釋，現時國際上並不存在針對此類受損設施進行核查的既定規程或機制，伊朗將僅繼續依照《不擴散核武器條約》（NPT）執行現有的常規程序。

美國《華盛頓郵報》分析指出，作為《不擴散核武器條約》締約國，伊朗此前一直接受常規核查。儘管自美國於2018年單方面退出《伊核協議》後，伊朗限制了部分核設施的准入權，但至今仍保留了常規的核查通道。