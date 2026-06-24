施紀賢辭職︱學者：「準英相」貝安德為溝通高手

英國首相施紀賢周一宣布將會辭職，在黨內人氣高企的前大曼徹斯特市長貝安德（Andy Burnham）有望接替。曼徹斯特大學政治學教授福特表示，貝安德執政期間，大曼徹斯特的地方經濟蓬勃發展，藉加強對市區公共巴士系統的控制與監管，過程中贏得與運輸公司的角力，充分展現政治手腕。

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福特說：「相信我，如果當時市長是施紀賢，事情會變得很技術官僚或很僵化，但貝安德卻弄成宛如大衛對抗巨人歌利亞的史詩戰役。他最大優勢在於是個很會溝通的人，也是出色的敘事高手，擅長讓選民感受到他是甚麼樣的人、代表誰以及想做甚麼。」

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《華盛頓郵報》指出，關於貝安德，外界其實還很陌生。他的政績幾乎完全集中於像交通、住房和經濟發展等地方事務，幾無外交政策闡述，也鮮少關注軍事或國家安全議題，治理城市與治理國家是不同的層級。