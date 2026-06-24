Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

施紀賢辭職︱學者：「準英相」貝安德為溝通高手

即時國際
更新時間：08:51 2026-06-24 HKT
發佈時間：08:51 2026-06-24 HKT

英國首相施紀賢周一宣布將會辭職，在黨內人氣高企的前大曼徹斯特市長貝安德（Andy Burnham）有望接替。曼徹斯特大學政治學教授福特表示，貝安德執政期間，大曼徹斯特的地方經濟蓬勃發展，藉加強對市區公共巴士系統的控制與監管，過程中贏得與運輸公司的角力，充分展現政治手腕。

相關新聞：施紀賢辭職｜貝安德勸退前衛生大臣施卓添 勢成工黨黨魁接任首相

福特說：「相信我，如果當時市長是施紀賢，事情會變得很技術官僚或很僵化，但貝安德卻弄成宛如大衛對抗巨人歌利亞的史詩戰役。他最大優勢在於是個很會溝通的人，也是出色的敘事高手，擅長讓選民感受到他是甚麼樣的人、代表誰以及想做甚麼。」

相關新聞：施紀賢辭職 | 19歲英國第一貓Larry穩如泰山 將迎第7任首相︱多圖

《華盛頓郵報》指出，關於貝安德，外界其實還很陌生。他的政績幾乎完全集中於像交通、住房和經濟發展等地方事務，幾無外交政策闡述，也鮮少關注軍事或國家安全議題，治理城市與治理國家是不同的層級。

最Hit
00:36
中環內地男女出示假文件 要求轉賬港幣500億 銀行報警拉人
突發
14小時前
煤氣8月起加價4.4%！4類人享煤氣費半價 兼免費維修爐具 長者、基層均可申請
01:14
煤氣費8月起加4.4%！4類人可享半價 兼免費維修爐具 長者、基層均可申請
生活百科
2026-06-22 19:35 HKT
公屋新閘難倒長者 房署承諾派員上門調校 住戶曾「地拖棍」改裝自救｜Juicy叮
公屋新閘難倒長者 房署承諾派員上門調校 住戶曾「地拖棍」改裝自救｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
星島申訴王｜港女旺角餐廳遇硬闖半裸走光 惡男拒道歉反發難圖「郁手」
申訴熱話
14小時前
鄭嘉穎傳「小器」老婆換人「影婚照」拉黑玩梗網民 陳凱琳35歲生日爆公關災難急發文拆彈
鄭嘉穎傳「小器」老婆換人「影婚照」拉黑玩梗網民 陳凱琳35歲生日爆公關災難急發文拆彈
影視圈
11小時前
星島申訴王｜港女遇渣男 「結婚情騙」痛失300萬 慘變人肉提款機 無錢救癌父終病逝
03:49
星島申訴王｜港女遇渣男 「結婚情騙」痛失300萬 慘變人肉提款機 無錢救癌父終病逝
申訴熱話
1小時前
世界盃2026｜C朗吐烏氣高呼「我回來了」 馬帥：球隊首戰失利後成長。美聯社
世界盃2026｜C朗吐烏氣高呼「我回來了」 馬帥：球隊首戰失利後成長
足球世界
4小時前
商場「雨傘除水器」被嘲終極廢物？網民：「當覺得自己很沒用，看看這東西！」有人目擊超嘔心用途...｜Juicy叮
商場「雨傘除水器」被嘲終極廢物？網民：「當覺得自己很沒用，看看這東西！」有人目擊超嘔心用途...｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
捐出剩餘藥物即賺易賞錢積分！屈臣氏全港藥餘回收計劃7月升級 全港逾75個回收點收集食剩/過期藥
捐出剩餘藥物即賺易賞錢積分！屈臣氏全港藥餘回收計劃7月升級 全港逾75個回收點收集食剩/過期藥
生活百科
15小時前
連鎖快餐店斬料加餸 $38起歎紅燒豬手／鹽焗雞 一連三日4pm起有售
連鎖快餐店斬料加餸 $38起歎紅燒豬手／鹽焗雞 一連三日4pm起有售
飲食
18小時前