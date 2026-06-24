民調：逾半數澳洲人 認為對華關係比對美重要

澳洲智庫洛伊研究所（Lowy Institute）周一發布年度民調顯示，首次有逾半數澳洲人認為，對華關係比對美關係更重要。

民調顯示，51%的受訪者認為對華關係比對美關係更重要，較2025年增加8個百分點，是該民調首次出現逾半數澳洲人抱持此觀點。儘管仍有73%的澳洲人認同美澳同盟攸關國家安全，但該數字較去年下跌7個百分點，較前年更跌10個百分點。同時，僅31%人相信美國會在國際上採取負責任行動，創歷史新低。而表示「不太相信」或「完全不相信」美國會負責任行動的受訪者比例則高達68%，較2022年的35%大幅飆升。

此外，高達78%的澳洲民眾對美國總統特朗普在國際事務中採取正確行動表示「信心不足」或「完全沒有信心」。針對特朗普政府的具體政策，86%的受訪者反對其利用關稅向各國施壓，更有91%的人不贊成其逼使丹麥出售或移交格陵蘭島。是次民調共訪問2013名成年人，於3月2日至15日進行，正值美以攻擊伊朗導致全球油價暴漲之際。