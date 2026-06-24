印度28歲少婦遭五男輪姦 警員懶理引爆民憤 警局負責人遭停職

印度再度爆發令人髮指的性侵事件，案件更因執法機關與醫療機構的極度冷漠，在當地掀起民憤。北部比哈爾邦（Bihar）一名育有4名子女的28歲少婦，本月在自家住所內遭5名歹徒闖入綁縛並集體輪姦。期間惡狼手段兇殘，不僅用刀割傷少婦胸部，更將異物強行插入其下體。更引發民眾震怒的是，受害者事後處於昏迷狀態，警局竟然公然拒絕立案，私家診所亦將其拒之門外，導致受害者受盡二次傷害。目前案件已驚動高層，其中兩名疑犯被捕，而當日涉嫌疏忽及冷漠對待受害者的警局負責人已被勒令停職。

住所外上廁所遭強行擄入屋 丈夫誤將呻吟聲當流浪貓叫

根據《英國廣播公司》（BBC）引述法庭文件報道，這宗駭人案件發生於比哈爾邦貝古薩賴（Begusarai）的一個偏遠村落。28歲的受害少婦索瑪（Sima，化名）向媒體憶述，本月11日晚上，她如常走到住所外的廁所解手，豈料黑暗中突然有5名男子伸出魔爪，將其強行擄走並闖入屋內。

索瑪表示，這群惡狼進屋後隨即脫光她的衣服、堵住其嘴巴並將雙手反綁。當她試圖反抗時，歹徒竟揮刀割傷她的胸部，隨後對她實施集體輪姦。案發時，索瑪的丈夫正在外頭，最初聽到屋內傳出微弱的呻吟聲，還以為只是流浪貓發出的叫聲，未有理會，其後才起疑試圖查看，赫然發現大門竟被人從外面反鎖。他大感不妙高呼鄰居幫忙強行開鎖，當屋門被打開的一剎那，街坊鄰里目睹索瑪一絲不掛、滿身鮮血的慘狀，無不痛心。

昏迷送警局竟遭驅趕 院方延誤救治下體赫然掉出空彈殼

最令人齒冷的是，索瑪在案發當晚幾乎得不到任何來自警方或醫療機構的官方協助。事發後，心急如焚的丈夫抱着陷入昏迷的妻子走到當地警局報案，不料當值警員竟然拒絕立案，更直接打發他們離開，僅口頭建議先帶妻子求醫。丈夫隨後抱着妻子轉往附近一間私家診所，卻再度遭到拒之門外。幾經波折，索瑪才被送往一間政府社區衛生中心進行初步急救，之後再轉送至地區醫院。

索瑪在翌日（12日）甦醒恢復意識後，隨即向丈夫及主診醫生哭訴遭遇輪姦的悲慘經過。然而，外科醫生庫馬爾（Kumar）卻向媒體給出另一說法，聲稱索瑪當日僅因劇烈腹痛入院，院方直到13日才得知其曾遭集體性侵，隨即為她安排相關婦科檢查，並在情況稍微穩定後讓其出院。

到了14日，索瑪因再度陷入昏迷而二度入院，一天後又再出院。直到本月18日早上，村內一名助產士眼見索瑪不停暈倒，且頻頻抱怨腹部呈現劇烈撕裂痛楚，於是替她進行詳細檢查。孰料，這名助產士發現索瑪體內藏有硬物，不久後，一枚冰冷的子彈殼竟然直接從索瑪的陰道內掉落，揭發暴徒曾在性侵期間將子彈等軍火異物強行塞入其體內。

全案手法激似德里巴士案引爆民憤

丈夫見狀大驚，立刻帶着該枚子彈殼陪同妻子重返醫院。外科醫生庫馬爾隨後證實，該異物確實為一枚空彈殼。醫療團隊隨即為索瑪展開緊急重新檢查，並由醫生動手術從其下體內取出了其他殘留的異物。院方透露，受害者目前傷勢初步穩定，正在康復當中。

這宗集體輪姦案的殘忍手法，隨即讓印度輿論界聯想起2012年震驚全球的「德里巴士集體輪姦致死案」，兩者手段同樣令人髮指，瞬間引爆全國民憤，各地民眾紛紛痛斥當地執法與醫療體系的嚴重腐敗與失職。面對全國沸騰的怒火，比哈爾邦警方隨即採取行動，宣布5名犯人中已有2名嫌疑犯被捕歸案，軍警正全力搜捕其餘在逃同黨。

同時，警方高層正式確認，當日涉事警局的負責人，已因對受害者表現出「疏忽及冷漠」的官僚態度，已被即時勒令停職。