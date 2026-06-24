世界盃2026｜約旦首都球迷狂熱爆踩踏事故 釀1死8傷

周二（23日），約旦首都安曼市中心廣場湧入數千名狂熱球迷，透過戶外巨型屏幕觀看約旦對戰阿爾及利亞的世界盃關鍵賽事，不料現場因人數過多陷入極度擠擁，群眾在激動情緒下發生劇烈推撞，引爆人踩人慘劇，最終造成一人傷重死亡，八人受傷。

歷史性殺入決賽周 數千人市中心廣場集體狂熱

根據約旦官方通訊社（Jordan News Agency）引述該國公共安全局發表的最新災情聲明，踩踏意外發生於首都安曼市中心的著名地標哈希姆廣場（Hashemite Square ）。

踩踏意外發生於首都安曼市中心的著名地標哈希姆廣場。路透社

事發前，數以千計的市民攜老帶幼湧入廣場觀賽。路透社

觀賽現場被狂熱球迷擠得水洩不通。路透社

由於今年是約旦國家足球隊有史以來首次成功晉級世界盃決賽周，大批壓抑已久的球迷傾巢而出，首都各處都聚集了密密麻麻的觀戰人潮。事發前，數以千計的市民攜老帶幼湧入該廣場，將架設了巨型屏幕的現場擠得水洩不通，人人揮舞國旗、情緒極其高漲，為歷史性的賽事吶喊助威。

然而，隨着賽事陷入白熱化，約旦隊最終以一比二憾負阿爾及利亞，慘遭淘汰出局。現場人群的情緒開始出現劇烈波動。

公共安全局指出，在賽事完結前後，會場內出現了極其嚴重的人流擠擁，在極度狹窄的空間內，大批人群突然發生不可控制的集體大規模湧動與推撞，瞬間引發骨牌效應擠壓與踩踏。現場頓時慘叫聲四起，大批身材矮小的球迷與年輕人被當場推倒並被狠踩，場面完全失控。

當地緊急救援小組派出多輛救護車趕赴現場，從混亂的人海中救出九名傷者，並送往附近急症室搶救。其中一名遭遇嚴重胸腹擠壓窒息的受傷球迷，在送抵醫院後不久便因傷勢過重，宣告不治身亡。

至於其餘八名被送醫的傷者，經初步診斷分別遭受了輕度至中度的不同程度創傷，目前傷勢穩定，正在留院接受進一步觀察與治療。

