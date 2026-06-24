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華盛頓3歲男童遭公園石碑壓死 護士母執勤睹親兒送院崩潰 

即時國際
更新時間：03:55 2026-06-24 HKT
發佈時間：03:55 2026-06-24 HKT

美國發生一宗令人心碎的公園奪命事故。一名年僅三歲的男童，日前與父親及五歲姊姊前往華盛頓州一座立公園玩耍時，公園內一塊沉重的大型石碑突然倒塌，當場將男童壓在底下。更催淚的是，男童任職公立醫院護士的母親當時正在急症室當值，驚見救護車送來的垂危傷者竟然是自己的親生兒子，當場目睹同袍搶救兒子無效，精神徹底崩潰。男童父母日前已正式入稟法院，控告負責該涉事石碑設計、製造和安裝等多間承辦公司，斥石碑結構「頭重腳輕」且毫不穩固，根本不應安裝在兒童出入的公共場所，就事故向涉案公司提出巨額索償。

愚人節天倫樂瞬變生死離別 父親姊姊睹慘劇欲救無從

根據法庭文件及當地傳媒報道，這宗悲劇發生於今年4月1日。當日下午，3歲的男童奧特加（Kaleb Ortega）與父親以及5歲的姊姊，一同前往華盛頓州瓦拉瓦拉（Walla Walla）著名的「Rooks Park」公園玩耍。

原本充滿歡聲笑語的午後，卻在轉瞬間演變成生死離別。公園內一塊聳立的紀念石碑突然發生結構性鬆脫，整塊巨石直挺挺地朝着幼小的奧特加砸落。事發極為突然，站在一旁的父親與年僅5歲的姊姊只能眼睜睜看著奧特加被巨石壓倒，由於石碑重達數百磅，父女兩人欲救無從，只能等待隨後趕抵的消防員合力將男童救出送院。

入稟狀指，奧特加的母親事發時正在當地醫院值班。當救護車鳴笛抵達、醫護人員急忙將傷者推入急症室時，她定睛一看，傷者竟是自己出門前還活蹦亂跳的親生兒子。她在現場看著同事對兒子進行心肺復甦等生死搶救，並最終迎來不治的死訊。入稟狀指，這宗慘劇令她承受了常人難以想像的巨大心理和精神創傷。

悲痛欲絕的親屬隨後在眾籌網頁上為男童籌募喪葬費用，寫道：「原本是一個充滿玩樂、平常且愉快的一天，卻發生了一場難以想像的恐怖意外，Kaleb的生命實在太早、太匆忙地被奪走了。」

在辦理完兒子的身後事後，奧特加的父母於5月12日正式向涉事的多間石碑相關公司提出集體民事起訴。原告方律師在入稟狀中嚴厲指控被告公司存在嚴重的專業疏忽，並列出四項罪狀，包括質疑涉事石碑的整體設計存在嚴重的物理缺陷，呈現嚴重的「頭重腳輕」，極易因外力傾斜，以及質疑承辦商在明知該立公園屬於公共場所、經常有兒童攀爬或在周邊玩耍的情況下，仍執意安裝此類危險藝術品，未在石碑周邊豎立任何危險告示牌或警告標語，嚴重缺乏安全意識。

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