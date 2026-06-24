NBC主播母親疑被綁架五個月 綁匪指已死去埋屍荒野 

美國全國廣播公司（NBC）節目《今天》（Today）知名主持人格思里（Savannah Guthrie），其八十四歲母親南希（Nancy Guthrie）自今年2月遭綁架後，至今生死未卜。根據美國傳媒引述最新消息報道，聯邦調查局（FBI）及專案組人員經過數月偵查，證實今年2月多家媒體收到的兩封神秘勒索信，均來自同一個數碼IP來源，極可能出自綁架者本人之手。最令人震驚的是，其中第二封信件聲稱南希在遭綁架後不久已經死亡，並被棄屍荒野，令這宗原本懸賞百萬的轟動綁架案，再受關注。

首封勒索信索價三千萬元比特幣 數碼偵查證兩信出自同一個IP

這宗備受全美關注的綁架案發生於今年2月初。現年84歲的南希，在位於美國亞利桑那州圖森（Tucson）的大宅寓所內突然人間蒸發，震驚當地社會。

地方執法人員趕抵現場調查時，隨即在住家大門口附近發現了殘留血跡，顯示案發時曾發生激烈掙扎。專案組隨後調取周邊的閉路電視（CCTV）畫面，發現一名身穿黑衣、戴著嚴密面罩的神秘男子，曾鬼鬼祟祟地在住宅周邊長時間徘徊活動。調查人員在結合現場環境後斷定，南希當時是遭到犯罪分子使用暴力強行擄走帶離現場，而非自行離家，隨即聯手聯邦調查局展開陸空大搜救。

案發後不久，美國多家主流媒體陸續收到匿名勒索信，令案情陷入膠著。據知情人士透露，第一封寄出的勒索信字裡行間充滿威脅，聲稱南希目前雖然「安全但十分害怕」，並向南希家人索取高達400萬美元（約3,136萬港元）的巨額比特幣作為贖金，方肯釋放人質。

然而，格思里和家人尚未籌齊贖金，第二封更加令人絕望的信件隨即而至。信中指，南希在遭到強行綁架後不久便死去，屍體已被埋葬在遠離市區的荒郊野外。面對撲朔迷離的信件，FBI網絡犯罪專家經過數月的大數據分析，最終成功鎖定這兩封勒索信源自同一個數碼IP地址，證實信件與幕後綁匪存在直接的關聯。

美國媒體最新報道指，若南希真的在綁架後突然死亡，「可能並非綁匪刻意造成」，或許是因驚嚇或其自身高齡疾病發作致死。

截至目前為止，當地警方仍未尋獲南希的遺體，未能正式確認其死亡，案件持續調查中。