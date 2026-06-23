特朗普當眾突問諾貝爾得主：認識我叔叔嗎? 分析：欲彰顯基因優越︱有片

美國總統特朗普昨日（6月22日）簽署了兩項行政命令，旨在加速量子運算技術發展，並提升政府的網絡安全防護，以應對未來量子電腦可能對現行加密系統帶來的安全威脅。不過，在嚴肅的簽署儀式現場卻出現了一段趣味插曲——特朗普突然轉頭詢問在場的諾貝爾獎得主：「你認識我叔叔嗎？」'

相關新聞：特朗普下令加速量子運算發展 強化美國網絡安全

特朗普：我也在等諾貝爾獎

當天（6月22），特朗普在橢圓形辦公室召集官員、科學家及科技高層，簽署兩項量子技術的行政命令。出席者包括因1985年開創性研究而剛於2025年榮獲諾貝爾物理學獎的約翰．馬丁尼斯教授（Professor John Martinis）。

特朗普主動提出其叔叔，背後或另有意圖。Codeym369@X

儀式上，特朗普先是打趣問馬丁尼斯那是多久以前的研究，教授笑答「大約40年前」。特朗普大讚「相當不錯」，隨即藉題發揮，調侃稱「我也一直在等一個（諾貝爾獎）」，坦言自己夢寐以求的是諾貝爾和平獎。

然而，隨後的互動卻陷入了尷尬的轉折。特朗普在辦公桌前正高談闊論著石油與霍爾木茲海峽，突然話鋒一轉，回頭向身後的教授拋出一個風馬牛不相及的問題：「你聽過我叔叔嗎？」

馬丁尼斯一時困惑，一旁的國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）連忙示意是在問他。馬丁尼斯尷尬笑答：「沒有，對不起。」引來全場哄堂大笑。

馬丁尼斯隨後試圖打圓場，笑稱自己做研究的柏克萊加州大學（UC Berkeley）與特朗普叔叔任教的麻省理工學院（MIT），剛好橫跨美國東西兩岸。

特朗普本想回應，但隨即改變主意，直接請商務部長盧特尼克發言，草草結束了這段奇特的對話。

特朗普叔叔的確也有來頭

雖然諾貝爾物理學得主馬丁尼斯不認識特朗普的叔叔，但特朗普這次還真不是「吹水」，他的親叔叔叔確實也大有來頭。約翰．喬治．特朗普（John G. Trump，1907年－1985年）是美國著名的電機工程師與物理學家，曾任教於麻省理工學院（MIT）40年，並在電力工程與放射線治療領域貢獻卓著。

特朗普叔叔曾在麻省理工學院（MIT）教授近40年。MIT@X

特朗普叔叔曾在麻省理工學院（MIT）教授近40年。MIT@X

特朗普叔叔曾在麻省理工學院（MIT）教授近40年。MIT@X

特朗普叔叔曾在麻省理工學院（MIT）教授近40年。MIT@X

BBC分析指出，特朗普曾多次在公開場合搬出這位MIT教授叔叔，背後暗藏清晰的政治動機。一方面，他試圖包裝「基因優越論」，藉由吹捧叔叔的科學成就來暗示自己同樣繼承了家族的聰明才智，以此合理化自身的商業與政治領導力；另一方面，他則是想借用其學術光環，為自己在科技、核武或醫療等專業議題上的言論與政策貼金。