日本車企開發無稀土電機　降低對中國依賴

日本汽車企業正積極減少使用由中國掌控供應的稀土，致力構建「無稀土」供應鏈，以應對中國可能加強關鍵礦產出口管制的風險。

據日媒共同社報道，日本零部件巨頭安斯泰莫（Astemo）去年10月利用自主技術，開發出以鐵為主要成分的新型電動車（EV）電機，取代傳統使用稀土釹的強力磁鐵，透過特殊結構實現同等高輸出性能。公司計劃按不同車型需求組合使用兩種電機，力爭2030年前後投入實用。

此外，三葉株式會社開發的鐵基電機已於2023年開始量產，用於汽車雨刷，並搭載在本田「雅閣」車型上。本田早於2016年與大同特殊鋼合作，開發不使用重稀土磁石的電機，並應用於MPV「FREED」車型，目標未來全面實現無稀土化。

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日產汽車今年推出的電動車「聆風」，與初代車型相比已削減九成重稀土用量。

自2010年釣魚島撞船事件後，日本汽車業界因中國限制稀土出口而深受衝擊，此後便持續投入研發，推動減少稀土依賴。