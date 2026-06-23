北愛爾蘭重磅政客18項性侵罪成 妻子教唆罪名成立

北愛爾蘭政壇爆出醜聞。當地政壇大黨「民主聯盟黨」（Democratic Unionist Party，DUP）前黨魁唐納森（Jeffrey Donaldson），因涉嫌在逾20年間性侵兩名女童，本週一被法院裁定強姦等十八項罪名成立。法官當庭下令將其還押候判，並明言他必將面臨長期監禁。



案件於北愛爾蘭紐里（Newry）法院進行了為期4星期的審理。現年63歲的唐納森被控於1985年至2008年間，對兩名當時仍為兒童的受害人進行性虐待。雖然唐納森否認控罪，但陪審團最終仍被裁定一項強姦罪、四項對兒童嚴重猥褻罪，以及十三項猥褻侵犯罪成立。



唐納森是北愛政壇重量級人物，自1997年起出任英國國會議員，為北愛爾蘭任期最長的下議院議員。他於2019年底接任民主聯盟黨黨魁，直至今年3月因遭警方正式起訴，才辭去黨魁職務並被凍結黨籍。



此外，唐納森妻子埃莉諾（Eleanor）亦被裁定五項協助及教唆犯罪罪名成立。鑑於法官早前判定其精神健康狀況不適宜接受常規刑事審訊，法庭遂以「事實審查」程序對她進行審理。