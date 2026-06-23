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英國擬強制社交平台優先顯示BBC等公營媒體　打擊虛假新聞

即時國際
更新時間：16:13 2026-06-23 HKT
發佈時間：16:13 2026-06-23 HKT

英國政府正研究立法，要求Facebook、YouTube及TikTok等社交平台，在用戶動態和搜尋結果中，優先呈現英國廣播公司（BBC）、英國獨立電視台（ITV）及第4頻道（Channel 4）等公共服務媒體，以及其他可信任新聞來源的內容。

據報，英國文化部周一（22日）表示，此舉是強化社交媒體監管的一部分，旨在提升公營媒體能見度，讓民眾更容易接觸可靠新聞。英國通訊管理局（Ofcom）數據顯示，社交媒體已成為英國多數人獲取新聞的主要渠道。另有研究指出，每10名英國成年人中，有4人在單一月份曾接觸錯誤訊息，大多來自網絡。

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英國文化大臣南迪（Lisa Nandy）強調，確保民眾易於取得可信賴及正確新聞，讓依循規範的公共服務媒體在打擊虛假資訊的戰役中被看見，至關重要。此措施在危機時期尤其不可或缺，有助遏止錯誤資訊擴散。

不過，任何干預平台內容排序的措施，預料會面臨社交媒體營運商強烈反對，他們擔心此舉會凌駕用戶自主選擇，並使其他創作者處於不利地位。

此前一周，英國政府已宣布計劃立法禁止16歲以下未成年人使用大多數社交媒體平台。

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