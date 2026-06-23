Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢︱以國安部長：黎巴嫩是我們遊樂園 伊朗應被轟炸再轟炸︱有片

即時國際
更新時間：16:00 2026-06-23 HKT
發佈時間：16:00 2026-06-23 HKT

以色列國家安全部長本．格維爾（Itamar Ben-Gvir）日前曾公開表示「整個黎巴嫩必須燃燒」。作為極右翼陣營代表，他持續主張採取強硬的軍事行動。他在6月21日接受媒體採訪時再度表明立場，認為整個黎巴嫩是以色列的遊樂園，亦是以方的打擊目標。

相關新聞：嘲諷被扣加沙援助船員 以國安部長惹國際抨擊

「美國不應向伊朗妥協」

而對於美伊談判，本．格維爾則表示，伊朗人應該被「轟炸、轟炸、再轟炸」，美國人在談判上是天真的，美國不應向伊朗妥協，也不應簽署任何協議。他還聲稱，自己無懼任何譴責。

黎巴嫩真主黨領導人卡西姆（Naim Qassem）亦在同日（21日）發表電視演說，強調將回應以色列任何侵犯行為。他指出以軍繼續駐紮在黎巴嫩領土是「不可能的」，境內絕無設立「安全區」的空間，以方必須撤離。卡西姆亦表明，真主黨正與負責維護國家主權的黎巴嫩軍隊展開合作。

以「安全區」或成戰略負擔

其實，美伊6月21日在瑞士對話之際，以色列總理內塔尼亞胡仍強硬表示以軍將長期駐留黎巴嫩南部。

分析指出，以色列目前的策略是「以拖待變」，企圖透過維持軍事存在來影響美伊談判。然而，隨著傷亡增加、財政壓力及國內選舉臨近，以軍已失去絕對戰略優勢，所謂的「安全區」正由戰略資產演變成戰略負擔。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
煤氣8月起加價4.4%！4類人享煤氣費半價 兼免費維修爐具 長者、基層均可申請
01:14
煤氣費8月起加4.4%！4類人可享半價 兼免費維修爐具 長者、基層均可申請
生活百科
21小時前
失意女又一城街頭爆喊 陌生暖男遞紙巾送水 留下「一句說話」惹喊全網｜Juicy叮
失意女又一城街頭爆喊 陌生暖男遞紙巾送水 留下「一句說話」惹喊全網｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-22 09:58 HKT
海兒男友終曝光 《東周刊》獨家直擊高大猛男管接送 浪漫睇日落同返香閨
海兒男友終曝光 《東周刊》獨家直擊高大猛男管接送 浪漫睇日落同返香閨
即時娛樂
8小時前
史上最強厄爾尼諾現象將殺到 專家：恐致2.5億人死亡
史上最強厄爾尼諾現象將殺到 專家：恐致2.5億人死亡
即時國際
5小時前
廖啟智長子廖文哲談「想做女人」始末 曾為性取向傳聞崩潰 憶亡母陳敏兒最後道別：佢好愛我
廖啟智長子廖文哲談「想做女人」始末 曾為性取向傳聞崩潰 憶亡母陳敏兒最後道別：佢好愛我
影視圈
7小時前
FPS轉數快突收$3000橫財 銀行職員警告：做「這步」恐涉洗黑錢 事主教科書式自保手續公開｜Juicy叮
FPS轉數快突收$3000橫財 銀行職員警告：做「這步」恐涉洗黑錢 事主教科書式自保手續公開｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
有人以營帳等長時間佔用黃石營地多個營位 漁護署今派員清理。漁護署fb
西貢黃石營地｜有人以營帳等長時間佔用多個營位 漁護署今派員清理
社會
20小時前
迪卡儂$199防曬外套用家讚「非常滿意」！涼感透氣/UPF50+阻擋紫外線 官方揭秘：關鍵不在布料
迪卡儂$199防曬外套用家讚「非常滿意」！涼感透氣/UPF50+阻擋紫外線 官方揭秘：關鍵不在布料
時尚購物
22小時前
以為執到寶？港男2500人仔租深圳「最貴富豪區」？網民放大窗外一睇 揭驚人真相｜Juicy叮
以為執到寶？港男2500人仔租深圳「最貴富豪區」？網民放大窗外一睇 揭驚人真相｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-22 16:37 HKT
國足「希望之星」︱14歲張皓燁被毆至骨折 湘超成人隊蓄意踢下陰遭暫停活動
01:23
國足「希望之星」︱14歲張皓燁被毆至骨折 湘超成人隊蓄意踢下陰遭暫停活動
即時中國
19小時前