伊朗局勢︱以國安部長：黎巴嫩是我們遊樂園 伊朗應被轟炸再轟炸︱有片

以色列國家安全部長本．格維爾（Itamar Ben-Gvir）日前曾公開表示「整個黎巴嫩必須燃燒」。作為極右翼陣營代表，他持續主張採取強硬的軍事行動。他在6月21日接受媒體採訪時再度表明立場，認為整個黎巴嫩是以色列的遊樂園，亦是以方的打擊目標。

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「美國不應向伊朗妥協」

而對於美伊談判，本．格維爾則表示，伊朗人應該被「轟炸、轟炸、再轟炸」，美國人在談判上是天真的，美國不應向伊朗妥協，也不應簽署任何協議。他還聲稱，自己無懼任何譴責。

黎巴嫩真主黨領導人卡西姆（Naim Qassem）亦在同日（21日）發表電視演說，強調將回應以色列任何侵犯行為。他指出以軍繼續駐紮在黎巴嫩領土是「不可能的」，境內絕無設立「安全區」的空間，以方必須撤離。卡西姆亦表明，真主黨正與負責維護國家主權的黎巴嫩軍隊展開合作。

以「安全區」或成戰略負擔

其實，美伊6月21日在瑞士對話之際，以色列總理內塔尼亞胡仍強硬表示以軍將長期駐留黎巴嫩南部。

分析指出，以色列目前的策略是「以拖待變」，企圖透過維持軍事存在來影響美伊談判。然而，隨著傷亡增加、財政壓力及國內選舉臨近，以軍已失去絕對戰略優勢，所謂的「安全區」正由戰略資產演變成戰略負擔。