遊日注意 | 富士山將迎開山季 2條登山路線敲定7月1日開放

日本山梨縣和靜岡縣周一（22日）正式決定，富士山登山道山梨縣一側的「吉田路線」和靜岡縣一側的「須走路線」將在7月1日開放。富士山將持續開放至9月10日。靜岡縣一側的3條登山道中，須走路線以外的2條預計7月10日起開放。

山梨和靜岡兩縣已對各路線進行現場調查，確認了安全性。

富士山吉田路線7月1日開放。吉田市觀光網站

富士山頂附近。吉田市觀光網站

吉田登山路線步道。吉田市觀光網站

吉田及須走路線同時開放

環境省和兩縣職員等26人參加調查，確認了各路線從五合目至山頂的殘雪情況、以及是否有需要修補之處。雖然仍有一些殘雪，但相關人士認為不影響7月1日開放登山。此外，兩縣聯合調查了兩條路線匯合的八合目到山頂的路況。

每年的7至9月期間，是富士山的開山祭，其中位於富士山的「吉田登山口」，都會比靜岡縣的3個登山口提早10天開放，但每年卻經常發生登山客要下山時，不小心誤走尚未開放的靜岡縣登山路線，恐引發各種意外，因此當地決定，今年靜岡縣的「須走登山口」，將提早和吉田登山口一起在7月1日開放。

富士宮市長倡救援收費

富士宮市是靜岡縣登上富士山的其中一個路線入口，富士宮市的市長須藤秀忠早前在記者會上指出，遊客不要妄想迷路就可以獲得救助，在違規登山之下就不應獲得救援。同時他認為應仿傚琦玉縣，對未有做好準備的登山者，作出救援收費。

他提及，琦玉縣目前是有設立救援費用的地方。在指定的山區或者地方，需要召喚直升機進行活動時，需要收取相等於直升機燃料費用，每5分鐘8000日圓（約385港元），須藤認為應該廣泛推廣至日本其他地方。