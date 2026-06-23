Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

遊日注意 | 富士山將迎開山季 2條登山路線敲定7月1日開放

即時國際
更新時間：14:35 2026-06-23 HKT
發佈時間：14:35 2026-06-23 HKT

日本山梨縣和靜岡縣周一（22日）正式決定，富士山登山道山梨縣一側的「吉田路線」和靜岡縣一側的「須走路線」將在7月1日開放。富士山將持續開放至9月10日。靜岡縣一側的3條登山道中，須走路線以外的2條預計7月10日起開放。

山梨和靜岡兩縣已對各路線進行現場調查，確認了安全性。

富士山吉田路線7月1日開放。吉田市觀光網站
富士山吉田路線7月1日開放。吉田市觀光網站
富士山頂附近。吉田市觀光網站
富士山頂附近。吉田市觀光網站
吉田登山路線步道。吉田市觀光網站
吉田登山路線步道。吉田市觀光網站

吉田及須走路線同時開放

環境省和兩縣職員等26人參加調查，確認了各路線從五合目至山頂的殘雪情況、以及是否有需要修補之處。雖然仍有一些殘雪，但相關人士認為不影響7月1日開放登山。此外，兩縣聯合調查了兩條路線匯合的八合目到山頂的路況。

每年的7至9月期間，是富士山的開山祭，其中位於富士山的「吉田登山口」，都會比靜岡縣的3個登山口提早10天開放，但每年卻經常發生登山客要下山時，不小心誤走尚未開放的靜岡縣登山路線，恐引發各種意外，因此當地決定，今年靜岡縣的「須走登山口」，將提早和吉田登山口一起在7月1日開放。

富士宮市長倡救援收費

富士宮市是靜岡縣登上富士山的其中一個路線入口，富士宮市的市長須藤秀忠早前在記者會上指出，遊客不要妄想迷路就可以獲得救助，在違規登山之下就不應獲得救援。同時他認為應仿傚琦玉縣，對未有做好準備的登山者，作出救援收費。

他提及，琦玉縣目前是有設立救援費用的地方。在指定的山區或者地方，需要召喚直升機進行活動時，需要收取相等於直升機燃料費用，每5分鐘8000日圓（約385港元），須藤認為應該廣泛推廣至日本其他地方。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
煤氣8月起加價4.4%！4類人享煤氣費半價 兼免費維修爐具 長者、基層均可申請
01:14
煤氣費8月起加4.4%！4類人可享半價 兼免費維修爐具 長者、基層均可申請
生活百科
19小時前
失意女又一城街頭爆喊 陌生暖男遞紙巾送水 留下「一句說話」惹喊全網｜Juicy叮
失意女又一城街頭爆喊 陌生暖男遞紙巾送水 留下「一句說話」惹喊全網｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-22 09:58 HKT
海兒男友終曝光 《東周刊》獨家直擊高大猛男管接送 浪漫睇日落同返香閨
海兒男友終曝光 《東周刊》獨家直擊高大猛男管接送 浪漫睇日落同返香閨
即時娛樂
7小時前
史上最強厄爾尼諾現象將殺到 專家：恐致2.5億人死亡
史上最強厄爾尼諾現象將殺到 專家：恐致2.5億人死亡
即時國際
4小時前
廖啟智長子廖文哲談「想做女人」始末 曾為性取向傳聞崩潰 憶亡母陳敏兒最後道別：佢好愛我
廖啟智長子廖文哲談「想做女人」始末 曾為性取向傳聞崩潰 憶亡母陳敏兒最後道別：佢好愛我
影視圈
6小時前
有人以營帳等長時間佔用黃石營地多個營位 漁護署今派員清理。漁護署fb
西貢黃石營地｜有人以營帳等長時間佔用多個營位 漁護署今派員清理
社會
18小時前
FPS轉數快突收$3000橫財 銀行職員警告：做「這步」恐涉洗黑錢 事主教科書式自保手續公開｜Juicy叮
FPS轉數快突收$3000橫財 銀行職員警告：做「這步」恐涉洗黑錢 事主教科書式自保手續公開｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
迪卡儂$199防曬外套用家讚「非常滿意」！涼感透氣/UPF50+阻擋紫外線 官方揭秘：關鍵不在布料
迪卡儂$199防曬外套用家讚「非常滿意」！涼感透氣/UPF50+阻擋紫外線 官方揭秘：關鍵不在布料
時尚購物
20小時前
國足「希望之星」︱14歲張皓燁被毆至骨折 湘超成人隊蓄意踢下陰遭暫停活動
國足「希望之星」︱14歲張皓燁被毆至骨折 湘超成人隊蓄意踢下陰遭暫停活動
即時中國
17小時前
以為執到寶？港男2500人仔租深圳「最貴富豪區」？網民放大窗外一睇 揭驚人真相｜Juicy叮
以為執到寶？港男2500人仔租深圳「最貴富豪區」？網民放大窗外一睇 揭驚人真相｜Juicy叮
時事熱話
22小時前