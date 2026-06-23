南韓女消防員被迫陪酒後跳樓亡 總統李在明震怒下令徹查

南韓光州一名29歲女消防員被迫和長官聚餐飲酒後，跳樓身亡，涉事消防事後被指試圖掩蓋事實。總統李在明周二（23日）在青瓦台開會時怒斥此事，要求政府各部門徹底調查是否有這種離譜行為，並追究相關人士濫用職權的責任。

事發於去年10月3日，輕生女消防員姓鄭，隸屬光州廣域市消防安全本部轄下光山消防署，4年前入職。

南韓傳出有女消防員被迫陪長官喝酒。美聯社

消防員工會呼籲當局徹查女消防員跳樓身亡真相。美聯社

一到聚餐地點 被迫連喝4杯酒

據《朝鮮日報》報道，2024年8月光山消防署換新長官​​，鄭女被迫陪酒的情況就開始加劇，在其輕生離世後，光州消防安全本部於去年10月10日提交報告，指她同年6月曾因為感情問題進行過諮詢，顯然試圖將過錯歸咎給已和她訂婚的男友。

不過，從鄭女未婚夫提供的聊天紀錄可以看到，鄭女曾抱怨她一到聚餐地點就連喝4杯燒酒加啤酒，長官還要求鄭女獨自陪他去卡拉OK，最後是未婚夫勸她拒絕後才沒去。

消防工會籲徹查死亡真相

未婚夫表示，鄭女完全不能喝酒，去參加部門聚餐是迫不得已，因為她擔心不去的話會被排擠，有時聚餐回來會嘔吐好幾次，甚至醉得連衣服都換不了。

鄭女未婚夫和家屬要求光州消防安全本部展開調查，但一直被置之不理，直到遺屬今年5月前往消防廳陳情後才開始有轉機。

本月11日，消防員工會在光州市政府召開記者會，呼籲當局徹查鄭女死亡真相並追究責任，李在明同天下令國務調整室追查鄭女輕生原因、家屬訴求是否被忽視等情況。

怒斥謊言造成二次傷害

李在明周二在青瓦台證實鄭女家人所言一切屬實，他還聽說在一些部門裡還存在這類風氣，亦即聚餐時故意安排女職員坐在上司旁邊幫忙倒酒並強迫一起喝酒，這些長官根本就是把女員工當成玩物，而且往往沒有自我意識到這種行為的嚴重性。

對於光州消防安全本部指稱鄭女是和未婚夫感情出問題才會想不開一事，李在明怒斥光州消防安全本部的謊言對鄭女未婚夫和家人造成了二次傷害，並勒令政府所有部門徹底展開內部查核，避免類似狀況再度發生。