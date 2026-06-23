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躺地拆貨架為日遊客執回耳機 仁川機場便利店員暖心舉動瘋傳

即時國際
更新時間：13:22 2026-06-23 HKT
發佈時間：13:22 2026-06-23 HKT

日本一對姊妹近日前往南韓旅遊，妹妹不慎在仁川機場內的便利店掉落耳機，並且滾到了貨架下方內側，店員見狀側躺在地伸手摸索不果，最終直接拆了貨架，終於尋回耳機，這段暖心過程迅速引起日韓網民熱議。

這對日本姊妹中的姊姊在社交平台發文，透露妹妹在逛仁川機場便利店時把耳機掉到了貨架縫隙裡，店員得知後就熱心幫忙尋找，即使她們一度想要放棄，店員也一直堅持摸索，最後拆開貨架，在一片灰塵中找到耳機。

日本姊妹前往南韓旅遊，不慎在仁川機場超商掉落耳機，店員耐心尋找的行為引起日韓關注。Threads
日本姊妹前往南韓旅遊，不慎在仁川機場超商掉落耳機，店員耐心尋找的行為引起日韓關注。Threads
仁川機場有便利店店員熱心助遊客尋回耳機，受到網民讚揚。仁川機場官網
仁川機場有便利店店員熱心助遊客尋回耳機，受到網民讚揚。仁川機場官網

姊姊的貼文迅速引發日韓網民熱議，有人直呼日韓不和的情緒都是媒體炒作的，其實日韓許多民眾都相當友善。

熱心助人店員沾滿灰塵

熱心助人的店員也看到文章並留言，透露自己之前去日本大阪旅遊時，遇到的人都十分友好，還有人幫他帶路去想去的餐廳，非常歡迎這對姊妹下次再到南韓旅遊。

韓媒《YTN》 也前往仁川機場訪問這名26歲的店員，他笑稱真的沒想到自己的行為引發了轟動，並回憶耳機是滾到貨架下很狹窄的空間內，彎腰完全無法處理，因此他乾脆就側躺伸手進去，後來還試圖用長條物把耳機弄出來，最終是把貨架拆開才找到耳機。

他說，整個過程大約花了5分鐘左右，自己身上也沾滿了灰塵，日本姊妹取回耳機後相當感激地以日語向他道歉。

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