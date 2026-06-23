特斯拉車禍 | Model 3高速撞民宅 76歲老婦喪命 美查是否涉自動駕駛

美國德州日前發生特斯拉（Tesla）衝撞民宅致死車禍，屋內一名76歲老婦不幸身亡。由於駕車者聲稱當時開啟了自動輔助駕駛系統，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）已展開調查，特斯拉與警方則對事故原因各執一詞。

事發於上周五（19日）晚上8時，一輛特斯拉Model 3在休斯敦附近突然高速撞入一棟磚屋，導致當時在屋內的76歲婦人阿維拉（M. Avila）傷重不治。根據事故民宅監視器畫面，這輛藍色Model 3高速衝向住宅，穿越草坪與車道後，撞上房屋正面牆壁。

德州警方在車禍現場調查。Harris County Sheriffs

美國正調查今次事故是否涉及自動駕駛系統。路透社

司機供稱正啟用自動駕駛

哈里斯縣警長辦公室指出，44歲肇事司機巴特勒（Michael Butler）向警方供稱，車禍發生時他正使用車上的自動輔助駕駛系統。巴特勒事發後被送院治療，當時看起來並未酒駕，且配合調查。

目前尚未證實車輛當時是否啟用「全自動輔助駕駛」系統。這套功能可控制車輛行駛與轉向，但仍要求駕駛全程監看路況。特斯拉向車主收取每月99美元訂閱費，才能使用這項功能。

特斯拉：涉踩油門肇禍

然而，特斯拉自動駕駛負責人艾魯斯瓦米（Ashok Elluswamy）在社交平台X上發文，指出後台數據顯示，涉事司機當時手動介入，自己踩下油門踏板，導致車速在住宅區飆升至時速約117公里，且在撞擊後仍未鬆開油門。

特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）也發文質疑媒體報道，強調全自動駕駛（FSD）系統在社區街道上都會慢速行駛。

美查逾40宗涉自動駕駛車禍

事實上，這並非特斯拉首次因自動輔助駕駛系統面臨調查。自2016年以來，NHTSA已針對疑似使用自動輔助駕駛（Autopilot）等系統的特斯拉車禍，展開逾40宗特別調查，相關車禍累計造成約24人死亡。特斯拉在2023年也曾回收200萬輛車，以加強系統對駕駛專注度的監控。

NHTSA目前另在調查特斯拉自駕系統是否存在安全缺陷，若確認有問題，可能下令車廠啟動安全回收。