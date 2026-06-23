日本雪櫃藏屍案 | 神戶住宅雪櫃藏腐爛男屍 鄰居聞惡臭揭發駭人肢解案

日本兵庫縣神戶市揭發駭人聽聞的雪櫃藏屍案，一棟公寓住戶因聞到惡臭向管理公司反映，當地警方獲報後前往調查，在房內大型雪櫃內發現一具遭肢解的男性遺體。經調查後，警方透露死者為原住戶西口豐，推測是在2011年遇害。

男住戶疑15年前遇害

現場是神戶市中央區一棟4層樓公寓的3樓房間，警方發現一具成年男性遺體。遺體被藏於大型雪櫃中，且發現時已遭肢解，並出現腐爛的情況，顯示死亡已經過一段時間。

神戶市中心地帶揭發雪櫃藏屍案。維基百科

案發現場距離JR元町站（圖）西北方約700米。維基百科

警方指出，上周五（19日）下午3時15分左右，公寓管理公司接獲住戶通知，表示大樓內傳出惡臭。警方獲報後立即前往現場查看，但當時由於房門上鎖，無法進入屋內。

遺體遭切開 分成上下半身袋裝

在完成相關法律程序後，警方於20日中午12時20分左右進入房間內搜索，種種跡象顯示異味來自玄關旁的一座大型雪櫃，警員打開後赫然發現從腹部切開分成上下半身的袋裝遺體。

從屍身情況來看，其原本應是處於冷凍的狀態，但住宅停電後𤔌櫃也停止了運作，這才散發出惡臭。警方已確認死者為1969年出生的男子西口豐，解剖後推定他是在2011年12月左右死亡，目前正在追查他的死因。

截至目前為止，現場尚未發現行兇和肢解用的工具，詳細案件過程仍有待進一步釐清。

案發地點位處神戶市中心

由於案發地點位於神戶市中心地帶，該住宅區距離JR元町站西北方約700米。突如其來的駭人命案也震驚當地居民，警方目前正擴大調查相關人員及案件背景，盼盡快釐清真相。

鑑於遺體被刻意藏放在雪櫃內，加上現場狀況異常，警方高度懷疑這可能是一宗殺人藏屍的刑事案件，已朝此方向全力偵辦。