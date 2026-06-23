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特朗普下令加速量子運算發展 強化美國網絡安全

即時國際
更新時間：09:35 2026-06-23 HKT
發佈時間：09:35 2026-06-23 HKT

美國總統特朗普昨日簽署兩項行政命令，旨在加速量子運算技術發展，並提升政府網路安全防護，以因應量子電腦可能帶來的加密系統威脅。

政府和企業加強合作

據報，特朗普政府要求聯邦機構與民間企業合作，目標在2028年前研發出可用於科學研究的量子電腦，包括成立跨部門小組，共同發展量子技術。而 IBM（國際商業機器公司）、Microsoft、Google 等美國主要量子電腦企業，則計劃在2029年前打造全球首部大規模容錯量子電腦。

目前量子電腦錯誤率高，尚未能在研究以外領域穩定運作。白宮官員指出，與政府合作的量子電腦性能或略遜於民間商用版本，但將作為過渡階段，為未來更強大系統奠基。、

美國總統特朗普昨日簽署兩項行政命令。美聯社
美國總統特朗普昨日簽署兩項行政命令。美聯社
美國總統特朗普昨日簽署兩項行政命令。美聯社
美國總統特朗普昨日簽署兩項行政命令。美聯社
美國總統特朗普昨日簽署兩項行政命令。美聯社
美國總統特朗普昨日簽署兩項行政命令。美聯社
美國總統特朗普昨日簽署兩項行政命令。美聯社
美國總統特朗普昨日簽署兩項行政命令。美聯社

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防範量子網絡攻擊

另一項行政命令聚焦「後量子密碼學」（post-quantum cryptography），即開發能抵抗量子電腦破解的加密技術。目標在2030或2031年前全面採用後量子加密機制，將美國政府關鍵運算電腦遷移到防禦系統，防範量子時代的網路安全威脅。

量子運算的運算處理能力比起傳統超級電腦更佳，美國政府此舉旨在維持在該領域的全球領先地位，同時加強關鍵基礎設施防護。美國商務部早前計劃更出資20億美元，資助九間美資公司，將量子科技提升到國家戰略層面。外界預料，相關政策將進一步推動美國量子產業發展。

特朗普：施紀賢有兩大問題

另外，就紀賢辭去英國首相一職，特朗普亦在會議中表示︰「我認為他（施紀賢）很和善，但我說過他將能源搞砸，到處有風車。還有豐富的北海石油，但英方不讓別人開採，世上其中一個最佳油田。他有兩大問題，能源和移民，還有罪行。但說到能源和移民，他弄到自己重傷。」

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