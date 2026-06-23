伊朗局勢︱美伊談判後 霍爾木茲海峽附近聚集逾400艘大型船舶

美伊兩國日前在瑞士展開談判後，雖然局勢有所緩和。英國《金融時報》周一（22日）指出，目前已有超過四百艘大型船舶聚集在霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）東側的外圍海域，靜待這條全球關鍵能源通道的全面開放。

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報道稱，出於對航行安全的考慮，許多油輪營運商在美伊雙方正式鞏固和平協議前，仍不願貿然啟航。報道引述《金融時報》對歐洲太空總署衛星數據的分析指出，在上週日（21日）格林威治標準時間下午2時15分（香港時間晚上10時15分），合共有441艘相當於油輪規格的大型船舶，密集停泊在阿曼的蘇哈爾港（Port of Sohar）及阿聯酋的富查伊拉港（Port of Fujairah）附近海域。這兩個港口正是霍爾木茲海峽東側最主要的航運樞紐。



數據顯示，雖然週一在海峽外圍滯留的船舶數量顯著高於正常水平，但已較五天前減少了42艘。



另據新華社報道，自美伊兩國先前宣布達成諒解備忘錄後，部分航運企業曾一度趁著緊張局勢緩和而嘗試恢復通航。惟隨著以色列早前對黎巴嫩發動襲擊，伊朗再度宣布關閉霍爾木茲海峽，令區域航運再度陷入停滯與不確定之中。