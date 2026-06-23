哥倫比亞總統大選右翼險勝 特朗普致賀

哥倫比亞周日總統大選結束後，初步點票結果顯示，右翼民族主義律師德拉埃斯普列亞以微小差距勝出，將出任新總統。一直大力支持德拉埃斯普列亞的美國總統特朗普已向他表達祝賀。有指德拉埃斯普列亞當選，代表哥國政治路線將出現重大轉向，聚焦強硬的治安議程及親市場政策。

得票差距不到一個百分點

47歲的德拉埃斯普列亞憑藉嚴厲打擊犯罪的言論，今年初開始贏得民眾支持。根據國家選務機構統計，他在5月底首輪選舉的得票率為43.7%，位居第一；周日晚公布初步統計顯示，他在決選中以49.66%得票率擊敗左派參議員塞佩達（得票48.7%）。德拉埃斯普列亞將哥國當前經濟與安全問題，歸咎於現任總統佩特羅；他承諾將以鐵腕打擊犯罪，不再與叛軍與犯罪組織和談，同時要振興石油與天然氣產業、採取減稅措施，並要裁減政府冗員達40%。

然而，鑑於選舉結果接近，兩候選人得票差距不到一個百分點，預料將逼使德拉埃斯普列亞為了取得國會不同黨派的支持，必須調整部分政見。對手塞佩達所屬的歷史契約黨，在參眾兩院都擁有最多席次，但目前沒有政黨取得絕對多數。

身為律師且並無從政經驗的德拉埃斯普列亞，還必須面對高額公共債務的挑戰。他在YouTube頻道上短暫直播表示，他已與美國總統特朗普通話，特朗普已向他致賀。

自詡反建制救世主

在首都波哥大和第二大城市麥德林的中上階層社區，德拉埃斯普列亞的支持者揮舞着國旗、鳴笛、燃放煙火歡慶。

路透社報道，德拉埃斯普列亞被支持者稱為「老虎」，他自詡反建制救世主，能振興哥倫比亞陷入困境的經濟，恢復因非法武裝團體與毒品走私而動盪不安的秩序。

德拉埃斯普列亞成長於加勒比海沿岸城市蒙得里，同時擁有美國、意大利和哥倫比亞國籍，與妻子育有4名子女。他預計於8月7日就職總統。