歐洲40℃熱浪︱英罕發紅色警報 法國2幼童車內熱死40人溺斃

強烈熱浪席捲歐洲大部分區域，英國氣象局罕見發布最高等級的紅色極端高溫警報，預期數天內部分地區迎來39°C的高溫。法國則驚傳兩名幼童車內熱死的悲劇，該國自6月18日以來已有40人在高溫中溺亡。

歐洲的本輪熱浪起源於北非的熱空氣團，在西南歐率先「發威」，隨後迅速向中東部內陸蔓延。西班牙國家氣象局發言人稱，西班牙17個大區中已有13個進入橙色預警，巴斯克大區升至最高級別紅色預警。

受副熱帶高壓異常北抬影響，地中海沿岸的其他國家同樣陷入「炙烤」模式。意大利衛生部周一把羅馬、米蘭、佛羅倫薩等12座重點城市列入最高等級的紅色預警。葡萄牙內陸地區最高氣溫也達到42°C。

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強烈熱浪持續襲擊歐洲各地，法國高溫創紀錄。路透社

巴黎一名男子跳落運河消暑。路透社

歐洲 多國高溫狂破紀錄。法新社

熱浪跨越英倫海峽，讓英國同樣面臨空前壓力。英國氣象局已對英格蘭南部部分地區發布了罕見的紅色極端高溫預警，意味生命會受到威脅，且有可能關閉諸如公路和鐵路的主要基礎建設。

這是英國氣象局史上第2次發出這類警報（2011年設立），警報時段自周三上午9時起至周四晚9時止，覆蓋英格蘭中南部大片地區，包括倫敦和伯明翰這兩個大城。

氣象局預測，周四最高氣溫可能達到39°C，最有可能出現在倫敦或英格蘭東南部。英格蘭和威爾斯至少有312間學校本周完全或局部關閉。

英國瑞雷大學國家大氣科學中心高級研究員狄歐拉斯說：「這不僅僅是一波熱浪，而是由高壓『熱穹現象』驅動的高溫熔爐，將籠罩英國南部大部分地區，氣溫將達到極端罕見的水準。」

法國多座城市高溫破紀錄

法國多座城市周二氣溫打破歷史紀錄，南部卡龐特拉兩名年僅2歲和4歲的幼童在一處住宅區停車場自家停放的車輛中昏迷，母親發現時已失去意識，急救人員無力回天。調查人員表示，這場熱浪極可能就是導致兩人死亡的主因。

根據法國氣象局初步數據，巴黎氣溫達38.4°C。艾菲爾鐵塔周二提早於下午4時關閉。

西部葡萄酒產區波爾多氣溫攀升至41.9°C，打破去年8月所創紀錄。中部城市波瓦迪普瓦捷氣溫達41.2°C，超越1947年的歷史高溫。法國總理勒科爾尼昨日說，自6月18日以來，已有40人溺亡，其中許多是年輕人，「溺水事件頻發，令人痛心。」

由於極端高溫，法國圖盧茲附近的一座核電廠停止發電，因為該核廠使用附近的河水進行冷卻，而河水溫度過高，超過了28°C的安全溫度。

德國氣象局稱，氣溫不斷上升，特別是在南部和東部地區，森林火災的機率也相對提高。在西班牙首都馬德里，周一氣溫飆升至40°C，市政府特別設置「氣候避難所」供遊客及弱勢群體使用。