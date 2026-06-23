印度一商廈大火吞噬全樓 最少15死7傷 罹難人數恐再飆升

印度發生奪命大火。位於印度北方邦首府勒克瑙（Lucknow）市中心的一座繁忙商業大廈，昨日（22日）下午爆發沖天大火，整座大樓瞬間被毒煙與烈焰吞噬，至少造成15人死亡，另有7人受傷送院搶救。當地傳媒報道，由於大樓內仍有多人失聯，不排除死傷者人數還會進一步飆升。

大量濃煙直衝雲霄 數公里外清晰可見

這宗慘烈火警發生於昨日下午時分，正值該座商業樓宇的人流高峰期。根據現場目擊者描述及網絡流傳的驚險片段顯示，起火的建築物在極短時間內便陷入火海，火舌由底層不斷向上蔓延。

由於大廈內充斥著大量易燃物料，現場隨即冒出大量黑色毒濃煙，直衝雲霄，數公里外亦清晰可見，大批正在辦公及購物的市民驚惶失措，紛紛逃到窗邊揮物求救，場面極度混亂。有印媒報道指，大廈內有一所補習社，當時正有補習活動進行，故死傷者中許多是年輕學生。

從網上影片所見，在大廈陷入火海之際，有男性從大廈高處墮下，跌在路旁的雜物上再翻滾落地，旁觀者馬上趨前將其救離火場。

當地消防處接報後將火警升級，調動大批消防車及救護車趕抵火場。鑑於現場火勢過於兇猛，消防員隨即升起多架重型雲梯，一邊向火場高處射水壓制火勢，一邊由全副武裝的搜救隊伍強行攻入大樓內部，展開分秒必爭的生死救援。

初步疑地下室冷氣短路引燃火花肇禍

經過消防員數小時的奮戰，大火目前已受到初步控制。然而，隨之而來的搜救結果卻令人悲痛不已。

現場救援指揮官證實，目前已在火場內尋獲最少15具不幸罹難的遇害者遺體，另有7名傷勢嚴重的生還者被緊急送往附近醫院急症室搶救。當地傳媒引述官方消息指，起火大樓的結構極其複雜，內部仍有不少死角未被完全清理，隨著瓦礫被逐一翻開，罹難人數恐將持續增加。

至於這宗驚天大火的起因，當局在初步勘察後估計，極有可能是由於大廈地下室的中央空調系統突然發生電力短路，產生劇烈火花並引燃周邊雜物所致。北方邦高級官員已下令成立高級別調查小組，對這宗奪命慘劇的消防安全責任展開全面深入調查。