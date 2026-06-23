施紀賢辭職｜工黨史上最短命首相 任內五組數字折射英國經濟民生困局

英國政壇再度迎來劇震。上任未滿兩年的英國首相施紀賢正式宣佈辭職，不僅為其短暫的執政生涯畫上句號，更將成為英國歷史上任期最短的工黨首相。施紀賢的黯然下台，意味著英國在過去短短十年內將迎來第七任首相，英媒報道，高層政權的極度不穩定，徹底暴露出英國當前深陷的經濟與民生雙重困局，從施紀賢任內五組數據便可得知。

第一組數據：通脹率從2.2%一度飆升至3.8%

《天空新聞》報道，施紀賢上台之初，曾信誓旦旦將降低生活成本列為政府的「第一要務」，更揚言要在本屆議會結束前讓英國成為G7中經濟增長最快的國家。然而，數據卻給了工黨政府沉重一擊。在施紀賢執政的第一年，英國消費物價通脹率（CPI）從2.2%一度飆升至3.8%，雖然隨後回落至2.8%，但仍高於工黨設定的2%穩定目標。

上任未滿兩年的英國首相施紀賢正式宣佈辭職，成為英國歷史上任期最短的工黨首相。美聯社

施紀賢的黯然下台，意味著英國在過去短短十年內將迎來第七任首相。美聯社

第二組數據：國民收入繳稅比例由18.2%升至19%

真正令基層市民憤怒的，是工黨變相加稅的「小動作」。報道指，施紀賢政府雖然多次承諾不增加勞工階層的稅收，卻採取了「隱形加稅」策略，自2021年起凍結稅務起動點（Tax thresholds）並將持續至2028年。在通脹推高名義工資的背景下，這項政策產生了「財政拖累」（fiscal drag）效應，逼使打工仔將更高比例的收入上繳庫房。數據顯示，英國人目前平均將收入的19%用於繳稅，高於施紀賢上任時的18.2%，直接加劇了民眾的生活危機。

第三組數據：建屋35.3萬間跌至九年最低水平

除了生活成本，施紀賢曾高調喊出「蓋吧，寶貝，蓋吧」（build baby, build）的口號，承諾在下屆大選前增建150萬個住宅單位，這一目標甚至超越了二戰後的任何建屋高峰期。然而，理想豐滿現實骨感，隨著議會任期即將過半，英國的房屋供應量卻倒退至九年來的最低水平。

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建築商紛紛抱怨在高通脹下建屋已無利可圖。以倫敦為例，最新一年的新屋開工量僅為5,000間，與原本81,000間的目標相差十萬八千里。《天空新聞》根據能源效益證書（EPC）的大數據分析估算，工黨執政至今僅交付了約35.3萬間新屋，遠低於維持達標所需的52.5萬間，這高達20萬間的巨大缺口，幾乎等同於英國目前整整一年的建屋總量。

第四組數據：NHS苦候病床達55.4萬宗創歷史新高

在醫療層面，施紀賢曾承諾修復「崩潰」的國民保健署（NHS）。雖然工黨政府不斷強調英格蘭的NHS輪候名單已由2024年7月的762萬人次，成功減少50萬人次至今年3月的711萬人次，但這項數據卻被踢爆存在「水分」。報告指出，輪候人數的減少很大程度上歸功於「未報告的移除」——即患者並非因獲得治療而離開名單，今年3月的「未報告移除」人數更是創下疫情以來的新高。目前英格蘭仍有超過十分之一的人口在苦候治療。

此外，工黨曾承諾在下屆大選前，將輪候超過18周才開始治療的患者比例控制在8%以內。雖然該比例從上任時的41%一度在今年3月降至35%的階段目標，但4月份數據隨即再度反彈反超。更令人觸目驚心的是，患者被迫躺在醫院走廊苦候病床的「推床苦候」（trolley waits）現象急劇惡化，2025年錄得超過12小時的苦候個案高達55.4萬宗，創下歷史新高，這一數字甚至超越了2011年至2022年這十幾年間的總和。

第五組數據：橫渡海峽偷渡客突破七萬五

在移民與邊境管制這塊戰場上，施紀賢的成績同樣備受抨擊。雖然他承接了前任保守黨政府限制簽證的政策紅利，令英國的淨移民人數按年大幅下降68%至20.4萬人，基本回復至脫歐前及疫情前的水平，且去年遣返及自願離境的非法移民人數高達3.8萬人，創近十年新高。

然而，在打擊橫渡英吉利海峽的「人蛇集團」承諾上，工黨卻滿盤皆輸。在施紀賢執政期間，乘坐小船偷渡入境的非法移民人數像火箭般飆升，累計錄得超過75,000人，令他諷刺地成為英國歷史上任內錄得最多小船偷渡客的首相。雖然近月小船抵達數量有所放緩，但由於每艘船的載客量增加，過去12個月的實際偷渡人數仍高於工黨當初接手政府時的水平。儘管施紀賢強行通過了《邊境安全、庇護和移民法案》並成立了邊境安全指揮部，但在阻截偷渡潮上面積效至今依舊彰顯無力。

政策頻倒後車兼閣員連爆醜聞 民調支持度跌至僅勝卓慧思

除了民生困局，施紀賢政府在政治層面亦陷入全面混亂。儘管坐擁龐大議席優勢，工黨內部卻因政策方向爆發內訌，施紀賢被迫在多項關鍵政綱上「打倒昨日的我」，包括取消領取養老金人士的冬季燃油補貼、削減殘疾人士津貼，以及限制多子家庭的福利上限，種種政策倒後車引發基層強烈反彈。與此同時，其核心團隊醜聞不斷，兩任幕僚長以及副首相兼房屋大臣韋雅蘭（Angela Rayner）先後捲入爭議；尤其是施紀賢堅持任命捲入愛潑斯坦性醜聞的文德森（Lord Peter Mandelson）出任駐美大使，隨後文德森更遭到逮捕，引發外界對施紀賢政治審查機制的猛烈抨擊。

在今年5月的地方選舉中，工黨在英格蘭地區慘失近1,500個議員席位，失去多達40個地方議會的控制權，折損率高達59%，工黨在地方議會的議席比例暴跌至25%，創下2010年下台以來的最低點；在威爾斯和蘇格蘭的議會選舉中，工黨同樣遭遇歷史性崩盤。今年5月中旬的最新民調顯示，全英高達69%的選民對施紀賢持負面看法。在執政相同時間的歷任英國首相民調對比中，施紀賢的支持率僅為-38%，受歡迎程度僅比任期最短的卓慧思（Liz Truss）稍好，慘淪英國現代政治史上最不受歡迎的領導人之一。選舉專家警告，若目前的民調趨勢延續至下屆大選，工黨的國會議席將面臨雪崩式暴跌至僅剩110席的歷史低位。