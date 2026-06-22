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伊朗局勢｜哈梅內伊葬禮7月4日起連辦6天 橫跨伊朗及伊拉克5城市

即時國際
更新時間：21:33 2026-06-22 HKT
發佈時間：21:33 2026-06-22 HKT

伊朗革命烈士領袖紀念委員會22日宣布，已故最高領袖哈梅內伊的紀念活動，將從7月4日起，橫跨6天，在德黑蘭、聖城庫姆等5個城市舉行。

據伊朗邁赫爾通訊社22日報道，紀念活動總部發言人稱，7月4日和5日（周六和周日）將在德黑蘭霍梅尼大清真寺舉行告別式。

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霍梅尼大清真寺告別式

7月6日星期一，德黑蘭將舉行送葬遊行，除哈梅內伊外，民眾還會一起送別其家族另外4人，包括哈梅內伊女婿米斯巴（Misbah al-Huda Bagheri Kani）、媳婦哈達德-阿德爾（現最高領袖、哈梅內伊次子穆傑塔巴之妻）、長女博什拉及其14個月大的女兒扎赫拉。

7月7日星期二，聖城庫姆舉行喪禮，屆時將在哈梅內伊的遺體前祈禱。

伊朗前最高領袖哈梅內伊的國葬安排終於敲定。路透社
伊朗前最高領袖哈梅內伊的國葬安排終於敲定。路透社

伊拉克兩聖陵辦葬禮

7月8日星期三，送葬隊伍將前往伊拉克，分納傑夫和卡爾巴拉兩座城市的聖陵舉行葬禮。此安排相信是應伊拉克各部落、學者、精英以及政界與宗教界人士再三請求，具體時間與地點將由伊拉克政府公布。伊朗當局對伊拉克宗教當局、政府和人民的持續請求表示感謝。

7月9日星期四是最後的葬禮，恰逢伊瑪目薩賈德殉難之夜，哈梅內伊遺體將在馬什哈德的伊瑪目禮薩聖陵下葬。

7月9日葬伊瑪目禮薩聖陵

發言人宣布，來自世界各地的官方代表團、政治人物和精英人士也將向哈梅內伊致意，具體時間和地點將由外交部公佈。未來幾天也將公布在近日空襲中死亡的文化、科學、宗教和革命人物等的紀念儀式安排。

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