斜槓青年｜紐約產品經理為錢做4份副業 月入多數萬元反而「更迷惘」

美國一名女子藉着正職遠程工作帶來的自由度和便利，2年來陸續「斜槓」4份副業，成功每月增加數千美元收入。她以為有錢有夢想就能過美滿人生，然而事實卻是「斜槓經驗」反使她更困惑，「兩頭不到岸」。

寵物寄宿成為馬丁內斯最穩定的副業收入。 Jennifer Martinez

35歲的馬丁內斯（Jennifer Martinez）住在紐約，2017年起在一間AI新創公司擔任產品經理（PM），是一份全遠端工作。隨着通膨侵蝕薪資、科技業裁員消息不斷，買樓、旅行等目標令她感受到經濟壓力，於是她嘗試踏出舒適圈開創副業。

她先是透過Rover承接寵物寄宿，這成為了收入最多且最穩定的副業，每個月有20至25天會帶狗回家，每晚收費約65美元（約510港元），月收入可達1000美元（約7840港元）。她笑說，原本擔心遇到會咬家私甚至咬人的惡犬，所幸並沒有。這份副業讓她走出家門、認識鄰居，反而緩解了正職遠端工作的孤獨感。

寵物寄宿成為馬丁內斯最穩定的副業收入。 Jennifer Martinez

此外，她在新冠疫情期間開始接觸陶藝創作，經Etsy網店販售作品，過去1年售出約15個、每個定價60美元（約470港元）。她還在TikTok記錄職涯規劃與副業生活，並在LinkedIn接案提供產品諮詢服務，偶爾賺多數百美元外快。

馬丁內斯接受《商業內幕》訪問時坦言，她原本以為斜槓生活帶來額外收入，可以找到自己想走的發展方向，沒想到斜槓反而令她迷失方向、感到困惑，因為越試越發現還有更多的可能性。另一方面，她也因為「無法從那些讓我更快樂的事情中賺取收入」而掙扎。

馬丁內斯最想將陶藝或手工藝術事業變成正職。 Jennifer Martinez

她發現正職工作沒有帶來成就感，近日嘗試轉職，期望新事物可提高工作滿意度。她最終目標仍是將其中一個副業變成正職，最想成為全職陶藝家或發展某種手工藝術事業，但目前情況還無法達成目標。