跨境走私｜49公斤黃金藏假人骨架由中國運日本 4名中國人遭拘捕

日本警方破獲一宗走私黃金案，周一（6月22日）拘捕6名男女，其中4人是中國公民。他們涉嫌將黃金藏匿於真人大小的玩偶內，從中國走私往日本。

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據報，被捕6人包括一間貴金屬銷售公司的社長周建軍（46歲），同公司另外3名中國籍員工陳振作（54歲）、郭以政（41歲）和陳旗仁；另有在東京都豐島區公司任職的日本人濱崎隆司（38歲）。

今年1月6日，他們試圖透過空運，將約49公斤黃金從中國走私到日本。疑犯僅申報「人體模型」，但人偶中空金屬骨架內藏圓柱型黃金條，總值約10.75億日圓（約5200萬港元），試圖在成田機場逃稅逾1億日元（約520萬港元）。

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據悉，該團夥曾多次以類似手法走私黃金。人偶先送至東京都荒川區西日暮里的公寓，並由日本疑犯濱崎隆司收貨，再經其他中國人轉運至公司，最後加工成1公斤的金條轉售。警視廳正作進一步調查。