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禽流感｜西澳發現第2宗野鳥感染H5N1 養殖場防疫封鎖

即時國際
更新時間：17:50 2026-06-22 HKT
發佈時間：17:50 2026-06-22 HKT

澳洲西澳（WA）當局證實，發現第二宗候鳥驗出感染致命H5N1禽流感病毒。

澳洲農業部長哥連斯（Julie Collins）周一表示：「我們正在努力確定，除了這兩隻孤立的鳥類之外，H5禽流感是否已在澳洲的野生動物中傳播開來。」

甲型H5N1禽流感病毒顆粒（金色）。
甲型H5N1禽流感病毒顆粒（金色）。

哥連斯表示，目前尚無證據顯示野生動物出現大規模死亡，也未有證據顯示病毒已傳播到澳洲的家禽或農業系統。

澳洲於6月14日發現懷疑受感染的野生候鳥賊鷗，上周六確診H5N1，是澳洲首次發現H5病例。而第二宗個案，染病的是一隻北方巨型海燕。據報還有十幾宗鳥類生病或死亡的個案仍在確認病因。

H5N1病毒正在迅速變異，哺乳動物的禽流感病例正在顯著上升，令人擔憂。路透社
H5N1病毒正在迅速變異，哺乳動物的禽流感病例正在顯著上升，令人擔憂。路透社

多年來，全球動物群均遭受致命H5禽流感威脅，澳洲原本是唯一倖免的大陸。

澳洲最大的家禽生產商之一英格姆公司（Ingham's）宣布，為降低禽流感可能帶來的風險，其位於西澳的所有業務實施全面封鎖，禁止一切非必要人員進入。

澳洲環境部長瓦特（Murray Watt）表示，澳洲已為應對該毒株的局部爆發做好了充分準備。 

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