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施紀賢辭職︱工黨最快9月前迎新黨魁 貝安德非唯一接棒人選？

即時國際
更新時間：17:45 2026-06-22 HKT
發佈時間：17:45 2026-06-22 HKT

英國首相施紀賢（Keir Starmer）於6月22日宣佈將辭任工黨黨魁，並確保在今年9月前選出新黨魁以接任首相。目前，黨內已有至少兩名潛在人選正積極部署角逐。

貝安德與施卓添或就英國工黨領袖展開角逐。法新社
貝安德與施卓添或就英國工黨領袖展開角逐。法新社

施卓添：脫歐是災難

相關新聞：英國首相施紀賢宣布辭任工黨黨魁 留任至9月選出接任人

前衞生大臣施卓添（Wes Streeting）此前已表明會參與競逐。他強調，工黨需要就未來的發展方向展開一場「理念之爭」。施卓添在5月時曾指出，不希望倉促推動黨魁選舉，認為若在大曼徹斯特市長貝安德（Andy Burnham）有機會重返國會前便舉行選舉，既不符合工黨的利益，也不符合國家利益。

此外，施卓添形容英國脫歐（Brexit）是災難性的錯誤，並主張英國應尋求重新加入歐盟。

相關新聞：脫歐10周年︱民調逾6成英民眾感脫歐「無運行」 3/4望與歐盟更親近

另一名，被視為熱門人選是貝安德（Andy Burnham），他亦是工黨籍資深政治家，曾任大曼徹斯特市長。他憑藉在地方治理的聲望與高人氣，於2026年6月贏得國會補選，正式重返下議院，並成為挑戰相位及角逐工黨黨魁的熱門人選。

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