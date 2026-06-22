仁川機場｜疑中國男遊客闖女員工休息室「廁所留屎迹」 當局研判內急行錯路

韓國仁川國際機場一名懷疑是中國人的男性旅客，擅闖第一航廈2樓入境大廳內的女性出入境查驗員休息室，甚至走入洗手間排便。由於該休息室位於保安管制區，事件引發外界對機場保安的疑慮。

仁川機場出入境與外國人廳回應表示，目前尚未查明肇事男子的真實身分，但「很可能是內急的旅客走錯路，才會在那裏如廁」。

據韓媒報道，事發於6月4日晚上。隔天有女職員使用洗手間時，發現大便痕跡，隨即向機場安全部門通報。出入境當局調閱監視器，確認拍到一名剛抵達機場的中國籍男性旅客走入該管制空間。

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據指該休息室位於機場保安管制區內，一般人及入境旅客禁止進出。事發時該休息室出入口的電子鎖並未正常運作，才會發生旅客「闖關」的事件。讓旅客讓該名男子有機可乘。事發後，官方僅在休息室前方架設了禁止進入的告示牌與安全圍欄，部分員工對此相當不滿，認為當局並未積極處理，也沒有報警。

仁川機場出入境與外國人廳回應表示，入境大廳人來人往，「很可能是內急走錯路，才會在該處如廁」。當局尚未查明肇事男子的身分，但考慮到事件引發的保安疑慮與員工反彈，已定調為嚴重事件，正研究報警及對涉案中國男遊客提告。