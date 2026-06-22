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KK園區2.0 | 泰緬邊境三佛塔武裝內鬥 廣東19歲女大學生曾成受害者

即時國際
更新時間：15:08 2026-06-22 HKT
發佈時間：15:08 2026-06-22 HKT

泰緬邊境三佛塔園區昨日傳出遭轟炸消息，引起關注。據悉，確有衝突事件發生，但並非網傳的外部「轟炸」，而是緬甸地方武裝之間的內部衝突。

三佛塔園區素有「KK園區2.0」之稱，位於緬甸與泰國交界的偏僻深山戰略關口附近，地理位置隱蔽，區內有多個電詐窩點，彼此關係錯綜複雜。園區對被騙人員手段極其殘忍，折磨、毆打時有發生，周邊有武裝勢力把控，逃跑極為困難，被形容為「跑了（逃跑）就等於死」。

廣東被誘騙的19歲女大學生小陽。紅星新聞
廣東被誘騙的19歲女大學生小陽。紅星新聞

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隨著中泰緬三方近年聯手打擊妙瓦底等地電詐園區，不少犯罪團伙自2024年起轉移至泰緬邊境三佛塔鎮一帶，興建類似賓館的建築，疑似用作從事詐騙及相關非法活動。

今年4月，廣東19歲女大學生小陽被誘騙至該園區，家人支付20多萬元贖金後，園區仍以各種藉口拒絕放人，直至傳媒介入報道，小陽才最終獲釋。3月中旬，另一名受害人楊磊於被人以約14萬元人民幣「賣」入園區，經歷九死一生成功逃脫。他事後透露，當時所在園區有300多人，附近約有十多個類似園區。

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