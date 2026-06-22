遊泰注意 | 布吉島酒店稅擬上調至3% 助地方建設推廣旅遊

泰國著名旅遊勝地布吉島（Phuket）當局正研議上調酒店稅，計畫把現行稅率從1%調升至3%，用於地方建設及推廣觀光。官員表示，若真的把稅率提升至3%，每年可望為地方帶來高達10億泰銖（近2.4億港元）的收入。

這項提案是在近日一場觀光管理研討會上提出，且這類稅金通常已內含在房價當中。依照現行法令，各府可向酒店收最高3%的地方發展稅，鄰近的攀牙府目前稅率為2%，布吉島則是1%。

布吉島擬把增加的酒店稅收用於地方建設及推廣觀光。美聯社

布吉島國際機場。路透社

擬由1%調升到3%

布吉島官員指出，若把布吉島稅率從1%調升到3%，省行政機構每年將可進帳約10億泰銖，若能把其他未經登記註冊的酒店也納入徵稅範圍，這筆收入可望達到15億泰銖（逾3.57億港元）。

當局會把部分稅收用在海外巡迴宣傳活動上，藉此推廣布吉島的觀光。官員認為，若把稅率調整至3%，推廣預算將更充裕，吸引更多遊客，把年度觀光客人數目標從去年約1100萬人次，拉高到1400萬人次。