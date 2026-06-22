遊泰注意 | 布吉島酒店稅擬上調至3% 助地方建設推廣旅遊
更新時間：14:23 2026-06-22 HKT
發佈時間：14:23 2026-06-22 HKT
發佈時間：14:23 2026-06-22 HKT
泰國著名旅遊勝地布吉島（Phuket）當局正研議上調酒店稅，計畫把現行稅率從1%調升至3%，用於地方建設及推廣觀光。官員表示，若真的把稅率提升至3%，每年可望為地方帶來高達10億泰銖（近2.4億港元）的收入。
這項提案是在近日一場觀光管理研討會上提出，且這類稅金通常已內含在房價當中。依照現行法令，各府可向酒店收最高3%的地方發展稅，鄰近的攀牙府目前稅率為2%，布吉島則是1%。
擬由1%調升到3%
布吉島官員指出，若把布吉島稅率從1%調升到3%，省行政機構每年將可進帳約10億泰銖，若能把其他未經登記註冊的酒店也納入徵稅範圍，這筆收入可望達到15億泰銖（逾3.57億港元）。
當局會把部分稅收用在海外巡迴宣傳活動上，藉此推廣布吉島的觀光。官員認為，若把稅率調整至3%，推廣預算將更充裕，吸引更多遊客，把年度觀光客人數目標從去年約1100萬人次，拉高到1400萬人次。
最Hit
深圳西麗塔︱關閉逾30年正式開放 前身原來是……
20小時前
手機廣東話語音輸入失準？關閉1個隱藏設定 秒解決錯字問題 網民實測：好似真係準咗
2026-06-21 13:00 HKT