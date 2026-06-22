英媒料施紀賢周一宣布辭職 10年來第7位首相或上場

英國廣播電台（BBC）報道，政府高層人士預計施紀賢將宣布辭職。 英國《衛報》引述英國內閣大臣指出，施紀賢將22日上午將在唐寧街10號首相官邸外說明下台時間表，預料留任至秋天。

英國傳媒密切關注他的動向，他在首相鄉間別墅（Checkers）度過周末，周一上午人在唐寧街首相府。

被視為挑戰工黨黨魁一職最大競爭對手的大曼徹斯特市長貝安德（Andy Burnham），上周以壓倒性姿態當選國會下議院議員。BBC指出，若施紀賢真的辭職，可能留任至9月下旬，即工黨大會前後交接。

報道指出，9月才權力交接實在太慢， 恐帶來更多延誤及不確定性，部分資深議員認為，如果沒有人反對貝安德，施紀賢7月中之前就能下台。

但也有人認為，貝安德似乎還沒準備好。英國《衛報》指出，為可能的權力交接進行的初期準備工作已經展開，英國首相首席秘書鍾德麟（Darren Jones）已和貝安德團隊重要成員賀樂怡（Louise Haigh）會晤。