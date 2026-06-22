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橫濱驚傳隨機持刀傷人 男子公園跑步突被捅一刀 嫌犯在逃

即時國際
更新時間：12:08 2026-06-22 HKT
發佈時間：12:08 2026-06-22 HKT

日本橫濱市上周六（20）日驚傳隨機持刀傷人事件，一名男子到市內一處公園跑步，正他做伸展動作時，背後突然有人持刀猛刺其右側腹部。兇徒傷人後隨即逃離現場。警方研判這宗事件為隨機傷人，目前仍在追查嫌犯下落。

事發生於下午5時左右，現場是神奈川區知名地標三澤公園，男子受傷後步行前往醫院就醫，並無生命危險。

案發現場是三澤公園。橫濱市旅遊官網
案發現場是三澤公園。橫濱市旅遊官網
橫濱的三澤公園（紅圈處）傳出持刀傷人事件。Google地圖
橫濱的三澤公園（紅圈處）傳出持刀傷人事件。Google地圖
案發的三澤公園距離JR橫濱站西北方僅約2公里。維基百科
案發的三澤公園距離JR橫濱站西北方僅約2公里。維基百科

距JR橫濱站僅約2公里

警方表示，嫌犯行兇後隨即逃離現場，而受傷男子與嫌犯完全不認識，且現場並無任何糾紛前兆，目前已正式將全案列為極其惡劣的隨機傷人事件。  警方現正調閱公園周邊CCTV畫面，以追查在逃刀客下落及其犯案動機。

案發的三澤公園距離JR橫濱站西北方僅約2公里，園區內規劃有大型田徑場、球場等多項專業體育設施，平日與假日都是當地市民熱門的運動與散步聖地。

由於光天化日之下，竟在公園發生隨機砍人案，附近居民感到人人自危。

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