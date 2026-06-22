橫濱驚傳隨機持刀傷人 男子公園跑步突被捅一刀 嫌犯在逃
更新時間：12:08 2026-06-22 HKT
發佈時間：12:08 2026-06-22 HKT
發佈時間：12:08 2026-06-22 HKT
日本橫濱市上周六（20）日驚傳隨機持刀傷人事件，一名男子到市內一處公園跑步，正他做伸展動作時，背後突然有人持刀猛刺其右側腹部。兇徒傷人後隨即逃離現場。警方研判這宗事件為隨機傷人，目前仍在追查嫌犯下落。
事發生於下午5時左右，現場是神奈川區知名地標三澤公園，男子受傷後步行前往醫院就醫，並無生命危險。
距JR橫濱站僅約2公里
警方表示，嫌犯行兇後隨即逃離現場，而受傷男子與嫌犯完全不認識，且現場並無任何糾紛前兆，目前已正式將全案列為極其惡劣的隨機傷人事件。 警方現正調閱公園周邊CCTV畫面，以追查在逃刀客下落及其犯案動機。
案發的三澤公園距離JR橫濱站西北方僅約2公里，園區內規劃有大型田徑場、球場等多項專業體育設施，平日與假日都是當地市民熱門的運動與散步聖地。
由於光天化日之下，竟在公園發生隨機砍人案，附近居民感到人人自危。
最Hit
深圳西麗塔︱關閉逾30年正式開放 前身原來是……
18小時前
手機廣東話語音輸入失準？關閉1個隱藏設定 秒解決錯字問題 網民實測：好似真係準咗
2026-06-21 13:00 HKT
銅鑼灣人氣素食自助餐 $79起任食炸物/點心/糖水/壽司 全日3市免加一
2026-06-21 12:30 HKT