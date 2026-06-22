倒映池整修一波三折 特朗普指遭人破壞

美國總統特朗普上周六稱，華盛頓倒映池整修工程遭到惡人破壞，需要再度翻修，因池中藻類大量滋生、塗層剝落。

長620米的倒映池坐落於林肯紀念堂前方。特朗普大力推動這項翻新工程，請來承包商排乾池水，並為池底重新塗上新的「美國國旗藍」密封塗層；然而重新注滿池水後不久，池中便出現大量藻類滋生，塗層也開始剝落，水面上可見一塊塊脫落塗層浮出。特朗普發文說：「我們今天和承包商會面，很可能被逼將池水排出，以進行必要修復，但會盡快完成。」至於修復作業會讓這項據報迄今花費1400萬美元（1.1億港元）的整修工程增加多少費用，目前還不得而知。

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特朗普說，有人「拿着某種刀片或利刃」在池底「留下一道250呎長的劃痕」，並向池水中傾倒「腐蝕性與破壞性的化學藥劑」，但未提出任何證據。其中一位被指破壞倒映池的人是67歲的前奧運選手赫恩。他說，自己騎了84公里的單車，在林肯紀念堂停下腳步，想親眼看看倒映池整修情況，他彎下身觸摸一塊脫落的藍色塗層，隨即被公園警察以涉嫌毀損政府財產的輕罪逮捕。專家則說，工人為消除藻類而投入雙氧水，反而刺激了另一種藻類大量繁殖。