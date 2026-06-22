悉尼郊區地下藏2.7噸毒品 澳洲破歷來最大宗可卡因案

澳洲警方周一公布，他們在悉尼郊區地下埋藏的膠桶內檢獲創紀錄的2.7噸可卡因，一共拘捕8名嫌犯，是澳洲歷來破獲的最大宗可卡因藏毒案。

澳洲警方指，一個總部設在悉尼的犯罪集團安排一艘外國船隻在昆士蘭北部卸下可卡因，然後再運往悉尼分銷。

悉尼郊區地下藏2.7噸毒品。澳洲聯邦警方

澳洲警方檢獲創紀錄的2.7噸可卡因。澳洲聯邦警方

這批毒品藏於悉尼西北部郊區倫敦德里一處物業後方。警方在上周五（19日）在地下發現存放毒品的膠桶，拘捕2名分別為21歲及25歲的男子，據報2人當時試圖逃跑。

8嫌犯先後被捕

2人已被控藏有大量非法進口毒品，一旦罪成，最高刑罰是終身監禁。另有6名涉案嫌犯先前已被逮捕，並被控非法管有毒品相關的罪名。

澳洲聯邦警察指揮官杰伊聲稱，對毒品來源的調查仍在進行，警方將與國際及國內執法夥伴合作，以查明涉案的犯罪集團。

據彭寧頓研究所（Penington Institute）本月發表的年度濫用毒品報告，澳洲與可卡因相關的死亡人數在2024年激增28%，達到創紀錄的14人。