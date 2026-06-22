Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

悉尼郊區地下藏2.7噸毒品 澳洲破歷來最大宗可卡因案

即時國際
更新時間：11:38 2026-06-22 HKT
發佈時間：11:38 2026-06-22 HKT

澳洲警方周一公布，他們在悉尼郊區地下埋藏的膠桶內檢獲創紀錄的2.7噸可卡因，一共拘捕8名嫌犯，是澳洲歷來破獲的最大宗可卡因藏毒案。

澳洲警方指，一個總部設在悉尼的犯罪集團安排一艘外國船隻在昆士蘭北部卸下可卡因，然後再運往悉尼分銷。

悉尼郊區地下藏2.7噸毒品。澳洲聯邦警方
悉尼郊區地下藏2.7噸毒品。澳洲聯邦警方
澳洲警方檢獲創紀錄的2.7噸可卡因。澳洲聯邦警方
澳洲警方檢獲創紀錄的2.7噸可卡因。澳洲聯邦警方

這批毒品藏於悉尼西北部郊區倫敦德里一處物業後方。警方在上周五（19日）在地下發現存放毒品的膠桶，拘捕2名分別為21歲及25歲的男子，據報2人當時試圖逃跑。

8嫌犯先後被捕

2人已被控藏有大量非法進口毒品，一旦罪成，最高刑罰是終身監禁。另有6名涉案嫌犯先前已被逮捕，並被控非法管有毒品相關的罪名。

澳洲聯邦警察指揮官杰伊聲稱，對毒品來源的調查仍在進行，警方將與國際及國內執法夥伴合作，以查明涉案的犯罪集團。

據彭寧頓研究所（Penington Institute）本月發表的年度濫用毒品報告，澳洲與可卡因相關的死亡人數在2024年激增28%，達到創紀錄的14人。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
Save Lily｜Danny發燒急送東區醫院 或須接受脊椎穿刺手術 父親：非常擔憂
Save Lily｜Danny發燒急送東區醫院 或須接受脊椎穿刺手術 父親：非常擔憂
突發
10小時前
關閉逾30年的深圳西麗塔，再次免費開放。深圳微時光
深圳西麗塔︱關閉逾30年正式開放 前身原來是……
灣區時事
17小時前
Save Lily｜父親稱Danny情況每況愈下 盼早日團聚 母獲准留院陪伴冀餵人奶
Save Lily｜父親稱Danny情況每況愈下 盼早日團聚 母獲准留院陪伴冀餵人奶
突發
1小時前
將軍澳黑裙女霸氣等車 單拖搬高過頭「貼身神物」直落月台 網民見一細節驚呼：搬去邊度都污糟｜Juicy叮
將軍澳黑裙女霸氣等車 單拖搬高過頭「貼身神物」直落月台 網民見一細節驚呼：搬去邊度都污糟｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
初級大人必學！烚蛋用冷水定熱水好？一文即睇3種熟度最佳煮法 零失敗不破裂
初級大人必學！烚蛋用冷水定熱水好？一文即睇3種熟度最佳煮法 零失敗不破裂
食用安全
4小時前
高海寧拍戲被掌摑一巴即入院：擘唔大個口 笑容亦受影響 馬國明好奇打人者身份丨一周星星
高海寧拍戲被掌摑一巴即入院：擘唔大個口 笑容亦受影響 馬國明好奇打人者身份丨一周星星
影視圈
12小時前
初級大人必學！用完電器要拔走插頭？慳電兼防火 即睇4款高危家電
初級大人必學！用完電器要拔走插頭？慳電兼防火 即睇4款高危家電
食用安全
19小時前
銅鑼灣人氣素食自助餐 $79起任食炸物/點心/糖水/壽司 全日3市免加一
銅鑼灣人氣素食自助餐 $79起任食炸物/點心/糖水/壽司 全日3市免加一
飲食
23小時前
過度依賴手機文字、語音訊息或會逐漸削弱面對面的溝通能力。iStock
電話過敏︱調查：逾4成千禧Z世代不接電話 近6成致電前寫對話「劇本」
即時國際
18小時前
無葉風扇比傳統風扇更降溫？達人拆解4大差異 附清潔貼士保風力/延長使用壽命
無葉風扇比傳統風扇更降溫？達人拆解4大差異 附清潔貼士保風力/延長使用壽命
食用安全
22小時前