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日5歲童鹿兒島浸溫泉離奇失蹤 恐掉入河川 警大舉搜索

即時國際
更新時間：11:25 2026-06-22 HKT
發佈時間：11:25 2026-06-22 HKT

日本熊本縣一名5歲男童周日（21日）隨家人在鹿皃島縣霧島市浸溫泉期間失蹤，警方隨即大舉搜索，至今仍未有他下落。由於該溫泉設施緊鄰一條水流湍急的河川，且湯屋內設有大面積窗戶，警消懷疑男童可能爬出窗外不慎墜河，目前正擴大搜救當中。

失蹤男童田中嶺臣居於熊本縣八代市，當天下午3時40分許和家人失去聯絡，當時他在霧島市隼人町「嘉例川之湯」（かれい川の湯）的私人湯屋裏和家人一起浸溫泉，父母先起身往更衣室，但回來時發現兒子突然消失。

嘉例川之湯有小童浸溫泉離奇失蹤。かれい川の湯IG
嘉例川之湯有小童浸溫泉離奇失蹤。かれい川の湯IG

父母先進更衣室　男童獨留湯屋消失

母親慌忙報警，指在自己視線離開孩子一下就沒看到他了，可能是掉到河流裏。

「嘉例川之湯」沿著河流設有多個私人湯屋，並有大窗戶可以一邊浸溫泉，一邊眺望河川美景。

湯屋大窗緊鄰河川　警消憂爬窗墜河

警方推測男童可能翻過窗戶落水，但周日搜索無果，周一會繼續搜尋其下落。除了由消防員繫繩進入河川搜索外，警方也出動船隻及直升機搜尋。

警方指，失蹤男童約高120厘米，失蹤時全身赤裸，沒有穿鞋，呼籲民眾若有發現，可立即向警方通報。

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