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AI人才戰升溫 諾貝爾獎得主跳槽Anthropic

即時國際
更新時間：12:01 2026-06-22 HKT
發佈時間：12:01 2026-06-22 HKT

曾獲諾貝爾化學獎的資深科學家江珀（John Jumper）宣布，他將離開Google DeepMind，加入人工智能（AI）新創公司Anthropic，成為Google旗下研究公司近期又一位重量級人才出走的案例。

2024年江珀與Google DeepMind行政總裁哈薩比斯共同獲頒諾貝爾化學獎，表揚他們共同開發AlphaFold，這項突破性AI技術已預測超過2億種蛋白質結構，大幅縮短生物學與醫學研究所需時間。

江珀日前在X平台發文宣布：「待了近9年之後，我決定離開Google DeepMind，加入Anthropic。」Meta、Alphabet等科技巨頭以及Anthropic、OpenAI等新創公司正激烈爭奪頂尖AI研究人才，在開發下一代AI系統的競賽中展開搶人大戰。

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美國金融服務分析師路里亞表示：「AI研究人才極度搶手，最前沿的AI實驗室會無所不用其極地爭取他們。這讓OpenAI和Anthropic比Google這類大型公司更具優勢，因為他們能簡化官僚程序，讓員工更專注追求超級智慧（superintelligence）目標」。

江珀突然宣布離職，距Google工程副總裁兼Gemini模型共同負責人Noam Shazeer宣布轉投OpenAI的懷抱，僅相隔數日。

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