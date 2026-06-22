伊朗局勢︱特朗普：若談判失敗 將收霍爾木茲海峽保護費

美國總統特朗普上周六在社交媒體發文稱，如果與伊朗不能達成協議，美國將徵收霍爾木茲海峽通行費。帖文寫道：「在停火期間的60天內，霍爾木茲海峽將免收通行費。」



他說，在60天期滿後，也不會徵收任何通行費，除非是在未能完成最終協議的情況下，該費用將由美國徵收，以此作為美方扮演中東各國「守護天使」的服務報酬，用以補償過去、現在及未來的成本花費。美伊先前簽署的諒解備忘錄僅確保為期60天的霍峽免通行費待遇，但伊方稱60天後將收取通行費。

相關新聞：伊朗局勢︱美國伊朗巴基斯坦卡塔爾代表抵談判會場 有指伊方拒與美方握手合照

特朗普之前曾抨擊伊朗意圖收費，說：「我們希望它開放，希望它免費通行……那是國際水道」。

特朗普昨日接受霍士新聞採訪時說，如果美伊未能達成協議，美國將會成為霍峽的「守護者」，並收取中東地區20%的石油收益。他說：「如果有必要，我們可能會接管霍爾木茲海峽。」