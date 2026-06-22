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東京一小學音樂課室起火釀11傷 疑電暖器引起

即時國際
更新時間：10:58 2026-06-22 HKT
發佈時間：10:58 2026-06-22 HKT

日本東京區立瀧野川第三小學於19日上午發生火災，造成11名學生及教職員受傷。警方初步調查顯示，起火原因無第三方介入，起火點位於4樓音樂課室，調查重點指向課室內的電暖器。

相關新聞：東京小學大火疏散約340人共10人受傷送院 起火原因未明︱有片

據日本放送協會（NHK）及時事通信社報道，火災發生於19日上午11時左右，火勢迅速燒毀音樂課室等約200平方米面積。東京消防廳派出超過50架消防車到場撲救，消息指有人被困火場，其後消防員成功救出3名學生及1名老師。

火災共造成8名學生及3名教師受傷，其中7名學生因吸入濃煙不適、1名學生因跌倒而骨折。校內中約300名師生疏散到附近公園，其後返回校園。

警方在課室內發現疑似燒焦的衣物，課室當時放置一部暖爐及多部風扇。初步檢查顯示，風扇並無跳掣等異常，但暖爐的電線仍插在插座上。

目前並無發現外人潛入校園或音樂課室的跡象，初步判為屬過失失火，警方正針對暖爐釐清確切起火原因及事發過程。受傷的學生及教職員已送院治理。

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