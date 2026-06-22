全球最大液化天然氣樞紐 卡塔爾拉斯拉凡工業區爆炸 至少54傷18失蹤

位於卡塔爾的全球最大液化天然氣樞紐拉斯拉凡（Ras Laffan）工業區驚傳爆炸，爆炸引發的大火造成至少54人受傷，目前仍有18人失蹤。這宗爆炸事件恐進一步擾亂全球能源市場。

事發於當地時間周日（21日）晚，當時工人們正試圖在伊朗戰爭期間轟炸碼頭後恢復作業，爆炸引發的大火造成至少54人受傷，數小時後仍有18人失蹤。

這宗爆炸事件恐進一步擾亂全球能源市場。路透社

拉斯拉凡工業區是全球最大液化天然氣樞紐。路透社

恐進一步擾亂全球能源市場

爆炸威力極大，有目擊者表示感覺像地震，甚至在巴林聽得到。目前仍不清楚爆炸造成的損害，最初卡塔爾官員稱只有少數人受傷。但數小時後，卡塔爾內政部公布的傷亡人數遠高於此。

在美伊簽署諒解備忘錄後，卡塔爾開始著手重啟其出口碼頭，不料卻突然傳出爆炸意外。卡塔爾內政部表示，爆炸是由「技術事故」引起的，並強調沒有發生對公共安全構成威脅的氣體洩漏。

技術事故引發 沒氣體洩漏

儘管卡塔爾當局強調，今次爆炸是內部問題所致，但拉斯拉凡工業區早在美國、以色列與伊朗的戰爭中已嚴重受損。

戰爭期間，伊朗針對波斯灣的能源基礎設施發動攻擊，拉斯拉凡也受襲擊，迫使卡塔爾暫停天然氣生產。如今美伊之間達成停戰協議，拉斯拉凡工業區重新啟動。

中東戰爭期間已受重創

國營企業卡塔爾能源（QatarEnergy）表示，爆炸發生時，拉斯拉凡工業區已啟動運轉，事故導致當地巴爾贊（Barzan）天然氣供應設施爆炸，並引發火災。

美伊戰爭期間，卡塔爾在3月2日遭伊朗無人機攻擊關鍵設施，暫停了液化天然氣生產，隨後在3月18日受到進一步襲擊。

當時卡塔爾能源大臣卡比（Saad Al-Kaabi）表示，第2次遇襲後，預計卡塔爾液化天然氣出口量能減少17%，並且修復時間可能需要3到5年。