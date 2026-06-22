伊朗局勢︱卡塔爾及巴基斯坦發聯合聲明 伊朗外長稱在石油銷售許可取得重大進展

卡塔爾和巴基斯坦發布的聯合聲明，在美伊諒解備忘錄框架下舉行的首輪高級別會談已在瑞士比爾根山結束。

聲明稱，各方同意成立一個高級別委員會，負責對調解工作進行政治層面的監督。首席談判代表將定期向該委員會匯報，並牽頭負責核問題、解除制裁問題以及監測與爭端解決小組的工作，以確保諒解備忘錄的有效執行及其他相關事務。

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60天內達成最終協議路線圖

聲明列四大要點，包括

●該高級別委員會就在60天內達成最終協議的路線圖達成一致，為立即啟動進一步技術談判奠定基礎。

●各方建立了一條溝通渠道，以保障商業船隻安全通過霍爾木茲海峽。

●各方同意建立一個「衝突降級小組」，由斡旋方協助，在各方與黎巴嫩之間進行協調，以確保按照諒解備忘錄的規定，終止在黎巴嫩的軍事行動。

●技術層級會談將在本周剩餘時間繼續在瑞士比爾根山舉行，就所有問題展開討論。



伊朗外交部長阿拉格齊周一（22日）在社交媒體上發文說，在巴基斯坦和卡塔爾斡旋下，結束黎巴嫩衝突、伊朗「石油和石化產品出口獲得豁免、封鎖被解除、部分資產被解凍、並啟動了一項重大的伊朗重建和發展計劃」等各方取得重要進展。



伊朗外交部發言人巴加埃表示，伊美談判討論了啟動最終協議談判的基礎工作。各方一致同意，各技術小組將繼續就有效實施伊美諒解備忘錄所需解決的問題開展工作。「談判團隊的工作到此結束」。

巴加埃說，伊美討論了頒發伊朗石油銷售許可證和解凍伊朗資產等議題，取得了良好進展。

巴加埃說：「從某種意義上講，我們今天過得很漫長。會談從周日早上開始。在四方會談期間，美國發表了威脅性聲明，導致伊朗宣布在這種情況下不願繼續舉行四方會談。」他還稱，卡塔爾和巴基斯坦致力於繼續推進談判，但伊朗不會以四方會談的形式繼續進行談判。