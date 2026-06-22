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俄烏戰爭︱克里米亞暫停向民眾出售汽油 烏軍持續襲擊能源設施

即時國際
更新時間：10:15 2026-06-22 HKT
發佈時間：10:15 2026-06-22 HKT

俄羅斯控制下的克里米亞半島正面臨嚴重燃料短缺危機。當局宣布暫停向一般民眾及民營企業出售汽油，僅限供應政府部門及公共安全機構，居民加油問題加劇。

俄羅斯任命的克里米亞事務負責人阿克肖諾夫 （Sergey Aksyonov）表示，烏克蘭軍方最新一輪夜間襲擊造成4人死亡、28人受傷。他隨後宣布，全島加油站將無限期停止向所有非國營公司及個人銷售汽油 ，燃料只會售賣予確保克里米亞運作與安全的政府機構。 

克里米亞半島正面臨嚴重燃料短缺危機。美聯社
克里米亞半島正面臨嚴重燃料短缺危機。美聯社
克里米亞半島正面臨嚴重燃料短缺危機。美聯社
克里米亞半島正面臨嚴重燃料短缺危機。美聯社

相關新聞：俄烏戰爭｜莫斯科煉油廠爆炸 影片揭俄防空導彈「打自己」

據報，烏克蘭總統澤連斯基證實，烏軍近期針對克里米亞一處大型油庫及俄羅斯克拉斯諾達爾邊疆區的石油運輸設施發動攻擊，旨在削弱俄方能源基礎設施及持續作戰能力。這引發自2014年俄羅斯吞併克里米亞以來，該地區最嚴重的能源危機。 俄方則稱，烏軍無人機襲擊導致一座石油碼頭起火，另有一艘渡輪遇襲，一人死亡。

早在5月底，克里米亞已實施汽油配給制度，每名車主每週限購20公升，相關配額迅速售罄，大批駕駛者需排隊數小時。部分居民嘗試從俄羅斯本土經刻赤大橋運送燃料入境，但每車最多只限攜帶100公升，亦有人趁機高價轉售。目前克里米亞民眾生活受影響，加油站前大排長龍。

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