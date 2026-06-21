Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢︱美國伊朗巴基斯坦卡塔爾代表抵談判會場 有指伊方拒與美方握手合照

即時國際
更新時間：21:10 2026-06-21 HKT
發佈時間：21:10 2026-06-21 HKT

最新消息，北京時間6月21日約晚上21時，美國、伊朗、卡塔爾及巴基斯坦的代表團已相繼抵達瑞士比爾根山的會場，準備就當前伊朗局勢展開四方談判，預料黎巴嫩停火問題和霍爾木茲海峽通航為談判重點。美國副總統萬斯更補充，總統特朗普授權他們就一系列問題先尋求外交解決方案。

巴基斯坦總理謝里夫抵達談判會場。美聯社
巴基斯坦總理謝里夫抵達談判會場。美聯社
萬斯與巴基斯坦總理謝里夫會面。美聯社
萬斯與巴基斯坦總理謝里夫會面。美聯社

有伊朗消息人士透露，美方及會議組織方原計劃在多邊會談開始時，安排伊朗與美國代表團握手並合影。然而，伊朗談判代表團團長及全體成員對此表示反對，並表明不會與美方代表團共同出席合影環節，導致談判的中斷直播及合影安排受到影響。

霍爾木茲海峽為談判重點

有伊朗軍方消息人士在當地時間6月21日透露，霍爾木茲海峽目前仍維持關閉狀態。在接獲進一步通知前，伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍將不會向任何船隻發放通行許可。

另有伊朗消息人士表示，若以色列持續在黎巴嫩採取軍事行動，且黎巴嫩的領土完整未能獲得保障，伊朗將拒絕與美國展開談判，亦不會重新開放霍爾木茲海峽。

對此，以色列國防部長卡茨（Israel Katz）同日發表聲明回應，強調以色列國防軍絕不會撤出目前在黎巴嫩南部所控制的「安全區」。卡茨續稱，以軍在遭到黎巴嫩真主黨襲擊後已展開「強力回擊」，期間擊斃多名真主黨武裝人員，並摧毀了多個軍事基礎設施。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
施可瑩不敵卵巢癌離世 經歷全子宮切除 早前停止化療申請做大體老師 曾任韓星泰星見面會司儀
施可瑩不敵卵巢癌離世 經歷全子宮切除 早前停止化療申請做大體老師 曾任韓星泰星見面會司儀
影視圈
5小時前
將軍澳黑裙女霸氣等車 單拖搬高過頭「貼身神物」直落月台 網民見一細節驚呼：搬去邊度都污糟｜Juicy叮
將軍澳黑裙女霸氣等車 單拖搬高過頭「貼身神物」直落月台 網民見一細節驚呼：搬去邊度都污糟｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
銅鑼灣人氣素食自助餐 $79起任食炸物/點心/糖水/壽司 全日3市免加一
銅鑼灣人氣素食自助餐 $79起任食炸物/點心/糖水/壽司 全日3市免加一
飲食
9小時前
01:01
有小學擬辦「世界盃之夜」 7.15凌晨2點半返學校睇四強 網民反應兩極：貼地定搞着老師？
社會
6小時前
內地網民列中港8大生活差異 感嘆猶如「兩個不同的世界」教育風氣/婚姻觀念/交通網絡
內地網民列中港8大生活差異 感嘆猶如「兩個不同的世界」教育風氣/婚姻觀念/交通網絡
生活百科
2026-06-19 17:59 HKT
朱敏瀚與陳曉華分手 自爆單身一段時間關係降級做同事 明言私下零聯絡：成件事係正面
02:11
朱敏瀚與陳曉華分手 自爆單身一段時間關係降級做同事 明言私下零聯絡：成件事係正面
影視圈
7小時前
湖南長沙地鐵口有黃牛受驚狂奔，3名途人遭撞到飛起。
00:08
不是AI︱長沙地鐵口3途人遭撞到飛起 肇事狂牛即處「極刑」︱有片
即時中國
7小時前
港人北上堅持做「現金黨」掀爭議 被嘲落後兼阻住地球轉？有人搬法例反擊...｜Juicy叮
港人北上堅持做「現金黨」掀爭議 被嘲落後兼阻住地球轉？有人搬法例反擊...｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
施可瑩離世丨《造星II》歌手男友陳章棨痛別摯愛 拍拖近4年伴女友抗癌：永遠記住活潑的你
施可瑩離世丨《造星II》歌手男友陳章棨痛別摯愛 拍拖近4年伴女友抗癌：永遠記住活潑的你
影視圈
4小時前
無葉風扇比傳統風扇更降溫？達人拆解4大差異 附清潔貼士保風力/延長使用壽命
無葉風扇比傳統風扇更降溫？達人拆解4大差異 附清潔貼士保風力/延長使用壽命
食用安全
9小時前