伊朗局勢︱美國伊朗巴基斯坦卡塔爾代表抵談判會場 有指伊方拒與美方握手合照
更新時間：21:10 2026-06-21 HKT
發佈時間：21:10 2026-06-21 HKT
發佈時間：21:10 2026-06-21 HKT
最新消息，北京時間6月21日約晚上21時，美國、伊朗、卡塔爾及巴基斯坦的代表團已相繼抵達瑞士比爾根山的會場，準備就當前伊朗局勢展開四方談判，預料黎巴嫩停火問題和霍爾木茲海峽通航為談判重點。美國副總統萬斯更補充，總統特朗普授權他們就一系列問題先尋求外交解決方案。
有伊朗消息人士透露，美方及會議組織方原計劃在多邊會談開始時，安排伊朗與美國代表團握手並合影。然而，伊朗談判代表團團長及全體成員對此表示反對，並表明不會與美方代表團共同出席合影環節，導致談判的中斷直播及合影安排受到影響。
霍爾木茲海峽為談判重點
有伊朗軍方消息人士在當地時間6月21日透露，霍爾木茲海峽目前仍維持關閉狀態。在接獲進一步通知前，伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍將不會向任何船隻發放通行許可。
另有伊朗消息人士表示，若以色列持續在黎巴嫩採取軍事行動，且黎巴嫩的領土完整未能獲得保障，伊朗將拒絕與美國展開談判，亦不會重新開放霍爾木茲海峽。
對此，以色列國防部長卡茨（Israel Katz）同日發表聲明回應，強調以色列國防軍絕不會撤出目前在黎巴嫩南部所控制的「安全區」。卡茨續稱，以軍在遭到黎巴嫩真主黨襲擊後已展開「強力回擊」，期間擊斃多名真主黨武裝人員，並摧毀了多個軍事基礎設施。
最Hit
內地網民列中港8大生活差異 感嘆猶如「兩個不同的世界」教育風氣/婚姻觀念/交通網絡
2026-06-19 17:59 HKT