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伊朗局勢︱以民調：逾9成受訪者認伊朗勝利 不足3成撐內塔尼亞胡連任

即時國際
更新時間：19:05 2026-06-21 HKT
發佈時間：19:05 2026-06-21 HKT

美國、伊朗、巴基斯坦三方代表今日（21日）於瑞士就美伊戰爭進行雙邊或三邊談判。不過，日前一項以色列民調反映，自美伊達成協議後，絕大部份以色列民眾均認為伊朗在衝突中已佔優，或者已從中攫取更多利益。

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右翼超9成3人指伊朗贏

據法新社的報道，這項調查由耶路撒冷希伯來大學（The Hebrew University of Jerusalem）與阿加姆研究所（Agam Institute）於6月17日至20日期間進行，共訪問了3,644人。

調查顯示，高達92.1% 的受訪者認為伊朗是這場衝突的贏家；而這一比例在總理內塔尼亞胡所屬的右翼陣營中甚至更高，達93.1%。同時，有82.9%的人認為以色列的長期安全已遭到削弱。

逾6成人反對美伊協議

民調同時顯示，以色列民眾普遍反對美伊協議，反對率達63.2%，僅有12.1%表示支持。此外，調查結果亦反映出當地民眾對領導層的信心危機，有72.5%的受訪者表示不相信內塔尼亞胡有關軍事行動成果的說法，更有56.4%認為，他在這次軍事行動的管理是「失敗」或「糟糕」的。

受此影響，支持內塔尼亞胡連任總理的比例，已從3月初的40.5%大幅下滑至6月的29.4%。

近半人挺繼續打擊真主黨

不過，以色列社會對於打擊黎巴嫩真主黨的軍事行動仍有一定支持。有48.2%的受訪者表示，即使可能導致以色列與美國華盛頓政府發生衝突，仍支持再次對黎巴嫩真主黨發動大規模軍事行動，另有21%的人表示反對。
 

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