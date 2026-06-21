Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026︱墨西哥教師結束20天罷工重返校園 工會：繼續爭取勞工權益

即時國際
更新時間：17:16 2026-06-21 HKT
發佈時間：17:16 2026-06-21 HKT

墨西哥數千名不滿薪酬與退休金的教師，早前刻意在世界盃開幕前夕升級行動向當局施壓。教師工會昨日（6月20日）宣佈正式結束罷工。在此之前，數千名教師已在墨西哥城的街頭連續罷工20天，期間更屢次企圖擾亂賽事。

墨總統：借對話化解爭議

相關新聞：世界盃2026｜墨西哥開門紅場內觀眾狂歡 場外示威者與警察混戰︱有片

根據法新社報道，全國教育工作者協調會（CNTE）代表比度．靴南迪斯（Pedro Hernandez）宣稱，他們重回教室，是希望信守對學生、社區及家長的承諾。但是，他們信念並未動搖，這場抗爭將會持續，並且必須成功。

這波墨西哥教師罷工由CNTE的分支團體發起，過去1個月來，有大批教師封鎖街道並激烈抗議。他們要求加薪與退休金改革，但有分析指訴求難以實現。

墨西哥警方亦已多次阻止示威教師進入舉行世界盃賽事的阿茲特克球場（Azteca Stadium）周邊區域。安全部隊也阻擋大批示威教師進入憲法（Zócalo）廣場，因廣場是世界盃「球迷嘉年華」（Fan Fest）舉辦地點。

墨國總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）先前表示，政府不會回應挑釁行動，呼籲展開對話，以化解爭議。

部份墨西哥教師長期不滿

這場墨西哥教師罷工主要源於長期的勞資糾紛，目前的抗議行動聚焦於三大核心訴求：首先是要求大幅加薪，教師不滿政府提出的9%加薪方案，要求進一步提高實質薪酬以對抗通脹；其次是不滿退休金制度，要求修改2007年的社會福利改革，抗議當局取消終身福利；最後是要求廢除考核機制，反對過去教育改革中強制執行的教師聘任與升遷考核。
 

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
睇中燒炭盤擬裝修自住 港女自嘲窮鬼因一理由心動 「凶宅」過來人勸世：病咗幾個月｜Juicy叮
睇中燒炭盤擬裝修自住 港女自嘲窮鬼因一理由心動 「凶宅」過來人勸世：病咗幾個月｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
內地網民列中港8大生活差異 感嘆猶如「兩個不同的世界」教育風氣/婚姻觀念/交通網絡
內地網民列中港8大生活差異 感嘆猶如「兩個不同的世界」教育風氣/婚姻觀念/交通網絡
生活百科
2026-06-19 17:59 HKT
元朗唐人新村路男子踩電動單車 飛墮逾1米高貨台下死亡
00:43
元朗唐人新村男子凌晨踩電動單車 飛墮逾1米高貨台死亡 早上始被發現
突發
5小時前
港人北上堅持做「現金黨」掀爭議 被嘲落後兼阻住地球轉？有人搬法例反擊...｜Juicy叮
港人北上堅持做「現金黨」掀爭議 被嘲落後兼阻住地球轉？有人搬法例反擊...｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
香港富豪19年前深圳酒店遭賊鴛鴦劫殺，女被告指控14歲時遭死者強姦。
奇案解密︱香港富豪19年前深圳遭賊鴛鴦劫殺 女被告指控14歲時遭死者強姦成動機？
奇聞趣事
10小時前
曾志偉跟紅顏知己遊佛山默契互動惹熱議  女方默默守候  相交逾10年有情有義
曾志偉跟紅顏知己遊佛山默契互動惹熱議  女方默默守候  相交逾10年有情有義
影視圈
2026-06-20 14:30 HKT
惡漢急Call「聽朝返寫字樓見我」 港男一頭霧水追問到底 網民驚揭科技陰謀：引你開聲偷「呢樣嘢」｜Juicy叮
惡漢急Call「聽朝返寫字樓見我」 港男一頭霧水追問到底 網民驚揭科技陰謀：引你開聲偷「呢樣嘢」｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-20 13:15 HKT
銅鑼灣人氣素食自助餐 $79起任食炸物/點心/糖水/壽司 全日3市免加一
銅鑼灣人氣素食自助餐 $79起任食炸物/點心/糖水/壽司 全日3市免加一
飲食
4小時前
4012橙特別甜？拆解水果標籤4大玄機 這數字代表有機栽種？
4012橙特別甜？拆解水果標籤4大玄機 這數字代表有機栽種？
食用安全
2026-06-20 17:00 HKT
星島申訴王｜啟德豪宅低座 男住客露台吸煙 煙灰狂彈樓下花園 釀火警危機
星島申訴王｜啟德豪宅低座 男住客露台吸煙 煙灰狂彈樓下花園 釀火警危機
申訴熱話
7小時前