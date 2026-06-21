世界盃2026︱墨西哥教師結束20天罷工重返校園 工會：繼續爭取勞工權益

墨西哥數千名不滿薪酬與退休金的教師，早前刻意在世界盃開幕前夕升級行動向當局施壓。教師工會昨日（6月20日）宣佈正式結束罷工。在此之前，數千名教師已在墨西哥城的街頭連續罷工20天，期間更屢次企圖擾亂賽事。

墨總統：借對話化解爭議

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根據法新社報道，全國教育工作者協調會（CNTE）代表比度．靴南迪斯（Pedro Hernandez）宣稱，他們重回教室，是希望信守對學生、社區及家長的承諾。但是，他們信念並未動搖，這場抗爭將會持續，並且必須成功。

這波墨西哥教師罷工由CNTE的分支團體發起，過去1個月來，有大批教師封鎖街道並激烈抗議。他們要求加薪與退休金改革，但有分析指訴求難以實現。

墨西哥警方亦已多次阻止示威教師進入舉行世界盃賽事的阿茲特克球場（Azteca Stadium）周邊區域。安全部隊也阻擋大批示威教師進入憲法（Zócalo）廣場，因廣場是世界盃「球迷嘉年華」（Fan Fest）舉辦地點。

墨國總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）先前表示，政府不會回應挑釁行動，呼籲展開對話，以化解爭議。

部份墨西哥教師長期不滿

這場墨西哥教師罷工主要源於長期的勞資糾紛，目前的抗議行動聚焦於三大核心訴求：首先是要求大幅加薪，教師不滿政府提出的9%加薪方案，要求進一步提高實質薪酬以對抗通脹；其次是不滿退休金制度，要求修改2007年的社會福利改革，抗議當局取消終身福利；最後是要求廢除考核機制，反對過去教育改革中強制執行的教師聘任與升遷考核。

