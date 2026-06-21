伊朗局勢︱美國伊朗巴基斯坦今晚展開首輪談判 料黎巴嫩停火成重點

隨著美伊局勢迎來關鍵節點，根據最新消息，伊朗談判代表團，美國副總統萬斯，巴基斯坦總理與陸軍參謀長三國談判代表均早前抵達瑞士，並已開始進行雙邊及三方接觸。伊朗更補充，首輪正式談判於6月21日格林威治時間（GMT）上午11時半——即本港時間（或北京時間）下午7時半舉行。另外，有外媒稱，萬斯表示美伊談判重點為核問題與黎巴嫩停火，而伊朗官員則表示，結束黎巴嫩衝突是伊方此次議程中最重要的事項。

伊朗：強烈要求對方切實履行所有承諾

據伊朗國家電視台（IRIB）報道，代號為「Minab 168」的伊朗談判代表團已於星期六（6月20日）深夜抵達瑞士。伊朗官方廣播公司透露，代表團成員包括議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）及外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）。伊朗外交部發言人對此嚴正指出，代表團此行將「強烈要求對方切實履行」協議框架下的所有承諾，並警告「否則整項和平協議都將面臨破裂風險」。

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與此同時，美國副總統萬斯亦於同日下午乘搭專機前往瑞士。而在日前，美方談判代表庫什納（Jared Kushner）與威特科夫（Steve Witkoff）已先行抵達，負責協調及處理「部分技術性細節」，並對外透露「目前的進展十分順利」。

作為調解國的巴基斯坦表示，各方將於星期日（21日）在瑞士布爾根施托克（Bürgenstock）舉行「技術層面的磋商會議」。屆時，來自巴基斯坦和卡塔爾的調解人員將與美國及伊朗的代表共同出席會議。

瑞士外交部隨後在社交媒體上發文，對伊朗代表團的抵達表示歡迎，並重申瑞士官方將繼續為落實美伊諒解備忘錄的會談，提供「謹慎且可靠的外交環境」。此外，瑞士外交部證實多名不具名的外國使節正「持續努力維持雙方的對話溝通」，但拒絕透露更多細節。

美伊兩國原定於星期五（19日）在瑞士舉行首輪直接談判，惟因當時以色列持續襲擊黎巴嫩南部，導致會談被迫臨時取消及推遲。據悉，本次重啟會談旨在開啟為期兩個月的密集談判期，以徹底解決框架協議中遺留的核心爭議，特別是外界高度關注的伊朗核計劃問題。