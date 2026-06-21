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伊波拉疫情 | 民主剛果伊波拉疫情增至956宗確診 累計247死

即時國際
更新時間：07:31 2026-06-21 HKT
發佈時間：07:31 2026-06-21 HKT

剛果民主共和國衛生部周五（20日）公布最新疫情通報，該國伊波拉疫情累計確診病例增至956宗，其中247人死亡。

根據衛生部數據，目前已有92名患者康復，另有361名患者正在隔離或留院治療。此外，當局錄得162宗疑似病例，其中47人已死亡，相關調查工作仍在進行。

衛生部指，目前接觸者追蹤率僅69.3%，遠低於當局訂下的95%目標。報告又提到，防疫工作正面臨多項困難，包括部分社區抗拒為死者進行採樣檢測、疫情重災區伊圖里省（Ituri）治療中心接收能力接近飽和、醫療物資短缺、安全局勢不穩，以及人口流動頻繁等問題。

衛生部長坎巴（Roger Kamba）日前在伊圖里省首府布尼亞（Bunia）表示，隨着防疫人員深入社區主動尋找病例，未來確診數字預料仍會上升，目前疫情尚未見頂。他指出，只有當每周新增病例開始趨穩或回落時，才能判斷疫情是否進入平台期或受控階段。

 

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