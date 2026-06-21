被指乞求合照提升支持度 梅洛尼反擊特朗普：先關心自己民望

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）與美國總統特朗普（Donald Trump）的緊張關係持續升溫。梅洛尼周六公開反擊特朗普連番批評，直言對方「持續且毫無理由的攻擊毫無意義」，並建議他「先關心自己的支持率」。

意總理：我的支持率不關你事

路透社報道，梅洛尼在社交平台以英文發文表示，她的民望高低與特朗普無關，而是取決於自己能否維護意大利國家利益。「我的支持率不關你事，我建議你專注於自己的支持率。」

爭議源於特朗普日前批評梅洛尼在法國七國集團（G7）峰會期間多次要求與他合照，並聲稱她希望透過修補與華府關係來提升國內支持度。特朗普周六再於Truth Social發文，甚至將梅洛尼名字拼錯為「Gigiorgia」，稱她「想重新做朋友，好讓自己的民望回升」。

梅洛尼斥要求合照純屬捏造

梅洛尼早前已斥責相關說法「純屬捏造」，並強調自己從未乞求與特朗普合照。她指出，與特朗普保持友好關係「肯定沒有為我的支持率帶來任何幫助」。

特朗普同時批評意大利拒絕讓美軍使用當地基地參與對伊朗軍事行動。對此，梅洛尼回應稱，美軍基地的使用受雙邊協議規範，意大利一直遵守相關安排，但不會容許協議被濫用。「只要我仍然是總理，意大利就是一個主權國家。」

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意大利副總理兼外長意大利外長塔亞尼（Antonio Tajani）亦加入戰團，批評特朗普言論「嚴重且具侮辱性」，不僅冒犯梅洛尼本人，更是對整個意大利的不尊重，並因此取消原定本月稍後訪問美國的行程。