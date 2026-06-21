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巴黎反伊朗集會遭禁 示威者照出席警拘20人

即時國際
更新時間：00:15 2026-06-21 HKT
發佈時間：00:15 2026-06-21 HKT

巴黎的反伊朗團體計劃周六舉行集會，警方在事前一天突然發出禁令，指不同觀點人士衝突風險高。有示威人士無視禁令，周六堅持前往巴黎市中心的沃邦廣場集會，警方因拘捕了約20人。

周六沃邦廣場有數百人聚集，有數輛巴士接載示威者前往。消息人士稱，警方下令驅散人群，並實施逮捕。

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NCRI成員阿拉維說：「他們無緣無故地逮捕了大約20人。示威者方面沒有暴力行為。警方驅散了許多人，並阻止其他人加入。」他並表示，警方使用了胡椒噴霧，造成多名抗議者受傷。

NCRI是伊朗人民聖戰者組織的政治機構，該組織主張推翻伊朗伊斯蘭共和國政府，被伊朗認定為「恐怖組織」。他們曾在巴黎組織多次抗議活動，都沒有發生意外。

今次抗議活動由伊朗僑民團體以及法國和國際非政府組織共同組織，原本預計示威吸引多達10萬人參加，目標是提高人們對伊朗大規模處決的關注。他們提交了一份緊急動議，要求推翻禁令，但巴黎一家法院在周六上午維持了禁令。

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